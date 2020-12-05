عقد المجلس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية مؤخرا اجتماعه الرابع لهذا العام، برئاسة سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي ـ الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان التعليمية للبرامج التدريبية عبر الاتصال المرئي. بدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع التنفيذي الثالث لعام ٢٠٢٠م ومتابعة القرارات وخطط العمل الموضوعة سابقًا.

وناقش الاجتماع المسائل المتعلقة بمجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي (ACGME-I) فيما يخص الاعتماد المؤسسي للمجلس، وكذلك اعتماد برنامج الأمراض الجلدية والمؤسسات الراعية، واستعراض خطة الاعتماد للبرامج التدريبية حسب النظام الجديد المقدم من مجلس الاعتماد الدولي والفترة الزمنية للاعتماد. وتضمن الاجتماع مناقشة تقارير الاعتماد النصف دورية لبرنامج الصحة النفسية والطب السلوكي وبرنامج الأمراض الأنسجة.

كما تضمن الاجتماع مناقشة قائمة الأطباء المقيمين المتوقع تخرجهم هذا العام لاعتمادها ورفعها لمجلس الأمناء، واستعرض الاجتماع نتائج امتحانات المجلس (الجزء الثاني) الكتابية والسريرية لعام ٢٠٢٠م.

وخلال الاجتماع عرضت مشاريع وخطط التدريب المستقبلية التي سيعمل عليها المجلس في العام ٢٠٢١م، والتي تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للمجلس، ومنها برامج التدريب والمحاكاة، والابتعاث والامتحانات.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس التنفيذي للاختصاصات الطبية يستعرض خطة اعتماد البرامج التدريبية عبر الاتصال المرئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.