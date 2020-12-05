صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور ممثلة بمكتب نقل التكنولوجيا بقسم البحث العلمي جلسة تدريبية افتراضية حول حقوق الملكية الفكرية قدمها الدكتور هيثم الهام محمد زكي ـ الأستاذ المساعد بقسم التقنية الحيوية التطبيقية.

تضمنت محاور الجلسة شرح الابعاد والمفاهيم الاساسية للملكية الفكرية وحقوق الملكية الفكرية في السلطنة، حيث تحتل السلطنة المركز الثالث عربيًا والثامن والثلاثين عالميًا طبقا لمؤشرات حقوق الملكية الفكرية لعام 2018م، وكونها عضوًا في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والتي تضم 193 دولة.

كما تم توضيح أنه يمكن لقوانين الملكية الفكرية حماية الكتب والصحف والأفلام والتسجيلات واللوحات والصور والنحت والعروض والبث وبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات.

وأكد الدكتور هيثم على أهمية مراعاة تحقيق شرط التوازن بين حقوق الملكية الفكرية والمنفعة العامة للمجتمع، مبينًا أن الاهتمام بالملكية الفكرية والعمل على الارتقاء بها وحمايتها يساعد ويدعم الابتكارات الجديدة في كافة المجالات التي تؤدى إلى تقدم البشرية ونهضتها كما أن الحماية القانونية للابتكارات الجديدة تدفع إلى الإنفاق على ابتكارات أخرى بسهولة مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع العماني.

كانت هذه تفاصيل خبر التقنية والعلوم التطبيقية بصور تنظم جلسة تدريبية حول حقوق الملكية الفكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.