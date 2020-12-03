السلطنة تشارك في الاجتماع الثالث لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية

شاركت السلطنة ممثلة بشرطة عمان السلطانية في الاجتماع الثالث للعام الحالي 2020م لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية عبر تقنية الاتصال المرئي.

تضمن الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالجائزة، واعتماد توصيات الاجتماع الافتراضي الثاني، واستعراض مقترح شعار جائزة الأمير نايف للبحوث الأمنية إضافة إلى استكمال نموذج التحكيم النهائية وتحديد آلية اختيار المحكمين، شارك في الاجتماع عن شرطة عمان السلطانية العميد سالم بن راشد العلوي ـ قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

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