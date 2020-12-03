رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يستقبل المستشار الخاص لوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني ـ رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق السير جون لوريمير المستشار الخاص لوزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط.

وقد رحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني الذي أعرب عن سعادته لزيارة السلطنة، وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة ملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط، كما حضرها العميد الركن حسن بن علي المجيني رئيس التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة.

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