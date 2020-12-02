استرجاع أكثر من 5 آلاف ريال عماني لمستهلكين بالظاهرة

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة من استرجاع مبلغ وقدره 5,049 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، وذلك ضمن جهودها المبذولة في ضمان حق المستهلك في تعويض عادل عن الضرر الذي لحق به وبأمواله بسبب حصوله أو استعماله العادي لسلعة أو تلقيه للخدمة.

وقد توزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات جاء في مقدمتها قطاع ورش الألمنيوم والحدادة بمبلغ وقدره 2128 ريالا عمانيا، يليه قطاع خدمات السفر والسياحة بمبلغ وقدره 847 ريالا عمانيا، أما في قطاع خدمات الأيدي العاملة فقد استرجاع مبلغ قدره 780 ريالا عمانيا، و(310) ريالات عمانية استرجعت في قطاع الهواتف وخدماتها، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمبالغ مسترجعة بلغت 179 ريالا عمانيا، فيما بلغت المبالغ المسترجعة بقطاعات أخرى 805 ريالات عمانية.

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