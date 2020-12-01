(الثقافة والإعلام والسياحة) بالدولة تستعرض مقترحات الأعضاء حول دور الانعقاد الثاني

عقدتْ لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة أمس اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد اللمكية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترحات الأعضاء بشأن الموضوعات التي ترغب اللجنة بدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الحالية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من التقارير والمقترحات المقدَّمة من المكرمين أعضاء اللجنة، والاطلاع على تقرير متابعة إجراءات ماتم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماع اللجنة الأول لدور الانعقاد السنوي الحالي، إضافة إلى التصديق على محضر الاجتماع ذاته.

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