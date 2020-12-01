التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنظم ندوة (استثمر في عمان) بهدف الترويج وجذب الاستثمارات البريطانية

مسقط ـ الخليج 365:

نظمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس ندوة ترويجية إلكترونية بعنوان”استثمر في عمان” عبر برنامج زوم، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث هدفت الندوة إلى التعريف بالمناخ الاستثماري وترويج الفرص الاستثمارية المتاحة بالسلطنة بهدف جذب الاستثمارات المستهدفة في قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والمالية.

وأشار معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته الى عمق العلاقات البريطانية العمانية الاقتصادية في مختلف القطاعات أبرزها النفط والغاز والتكنولوجيا والبنية التحتية والدفاع ، وان السلطنة لها مقومات للاستثمار وممارسة الأعمال التجارية ، وبوابة لا مثيل لها للأسواق الإقليمية والدولية المزدهرة لما تتمتع به من ميزات اقتصادية، وتتيح الندوة الإلكترونية للمتابعين من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين فرصة التعرف على بيئة الاستثمار ومقوماتها وحوافزها في قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية بالسلطنة.

وتم خلال الندوة تقديم أوراق عمل ترويجية من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة “اسياد”، وشركة تنمية نفط عمان ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، من أجل جذب اهتمام شركات ورجال الاعمال البريطانيين، وتتيح الندوة الإلكترونية للمتابعين من المستثمرين ورجال الأعمال المهتمين فرصة التعرف على بيئة الاستثمار ومقوماتها وحوافزها في قطاعي التصنيع والخدمات اللوجستية بالسلطنة. وفي ظل تتطور القوانين مثل كما تم التطرق خلال الندوة تعريف رجال الاعمال عن الخدمات التي تقدمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال منصة استثمر في عمان التي توفر طرقًا ميسرة لإنجاز معاملات المستثمرين بصورة إلكترونية .

وقد أوضح المركز الوطني للحصاء والمعلومات أن المملكة المتحدة جاءت في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسلطنة، حيث بلغ حجم استثمارها حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري نحو 7.5 مليار ريال ( 19.50 مليار دولار)، مقارنة بـ 7.3 مليار ريال ( 18.98 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.