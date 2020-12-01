مناقشة مراحل المشروع الوطني للربط الكهربائي بين مختلف محافظات السلطنة بالوسطى

هيماء ـ من مبارك بن سعود الحرسوسي:

التقى سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي ـ محافظ الوسطى بمكتبه المهندس مسعود بن سلام الريامي ـ الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لنقل الكهرباء وعدد من المختصين بالشركة لمناقشة مراحل المشروع الوطني للربط الكهربائي بين مختلف محافظات السلطنة وعائدات هذا المشروع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بالمحافظة.

كما قدمت الشركة عرضا مرئيا عن المشروع الوطني في الربط الكهرباء ومحطات المشروع بولايات محافظة الوسطى وأهمية المشروع على المستوي الاقتصادي والتنموي.

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