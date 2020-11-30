شهاب بن طارق يستقبل سفيري جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية كوريا الجنوبية

استقبل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس سعادة ( ك.ك أحسن واجان ) سفير جمهورية باكستان الإسلامية المعتمد لدى السلطنة.

كما استقبل صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس سعادة (كيم تشانج كيو ) سفير جمهورية كوريا الجنوبية المعتمد لدى السلطنة.

تم خلال المقابلتين تبادل الأحاديث الودية، واستعراض العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة ودولتيهما.

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