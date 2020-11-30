جلالة السلطان يمنح أوسمة الاستحقاق من الدرجة الأولى والتقدير للخدمة المدنية الجيدة لعدد من الشخصيات العمانية

مسقط ـ العمانية:

تفضّل حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فمنح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ووسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة من الدرجة الثانية لعدد من الشخصيات العُمانية تقديرًا من لدن جلالته ـ أعزّه الله ـ لجهودهم وإسهاماتهم الطيبة في مختلف المجالات.

حيث تفضّل جلالة السُّلطان المعظّم ـ أيّده الله ـ فمنح وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى لكلٍّ من: المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية والباحث علي بن أحمد الشحري والدكتور علي بن فرج الكثيري.

كما تفضّل جلالة السُّلطان المعظم ـ أعزّه الله ـ فمنح وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة من الدرجة الثانية لكلٍّ من: الأستاذة بيوبا بنت علي الصابرية والدكتور هلال

بن سعيد الحجري والفاضل إبراهيم بن علي بن قمبر العجمي.

وقد قام بتسليم الأوسمة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني خلال استقبال معاليه لهم بمكتبه صباح أمس.

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