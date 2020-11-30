الجمعية العمانية للسرطان و(اوكسيدننتال عمان) يعززان شراكتهما الداعمة لبرامج المسؤولية الاجتماعية

بتدشين الوحدة المتنقلة الحديثة لفحص وتشخيص الثدي (الماموجرام)

كتبت ـ جميلة الجهورية: تصوير ـ ابراهيم الشكيلي:

احتفلت صباح أمس الجمعية العمانية للسرطان وشركة (اوكسيدننتال عمان) بتدشين الوحدة المتنقلة الحديثة لفحص وتشخيص الثدي جهاز (الماموجرام) وذلك في إطار الشراكة الدائمة والدعم المستمر بين الجمعية والشركة التي تأتي هذه المبادرة ضمن احدى مبادرات (اوكسيدننتال عمان) ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.

وقد أكد الرئيس التنفيذي ستيف كيلي والمدير العام لشركة (اوكسيدننتال) خلال حفل تدشين الوحدة على حرصهم الدائم في دعم مبادرات الجمعية وخدمة المجتمع المحلي، مشيرًا إلى ما تقدمه (اوكسيدننتال عمان) من جهود ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية.

من جانبه تحدث الدكتور وحيد الخروصي ـ رئيس الجمعية العمانية للسرطان حول الجهود التي تبذلها الجمعية في سبيل توعية المجتمع بالسرطان ورفع مستوى الوعي والوقاية منه.

مشيرا إلى مسيرتهم مع برامج الجمعية وحرصها على توفير الوحدة المتنقلة للكشف عن السرطان والتي توفرها الجمعية لكل النساء اللاتي فوق سن الاربعين والتي تقوم بزيارات دورية حول السلطنة لتغطية المناطق البعيدة من اجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء في خطوة لرفع مساوى الوعي بأهمية الفحص المبكر والذي لا يلغي من اهمية الفحص الذاتي الذي يعد الخطوة الاولى والاهم، حيث تعد الوحدة المتنقلة أحد اهم المشاريع التي ساهمت في المساعدة في التشخيص المبكر.

مؤكدًا على اهمية هذا الحدث الذي كلل اليوم بتدشين الوحدة الثانية للفحص والتشخيص وذلك بدعم شركة (اوكسيدننتال عمان) التي تعد احدى مبادراتها وشركاتها مع الجمعية، والتي يتوقع مع هذا الانجاز تحقيق مزيد من الدعم والمساندة للمجتمع المحلي وليس للمرأة فقط.

وفي الختام قامت يؤثر الرواحية ـ عضو مجلس الدولة سابقًا وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين بتدشين الوحدة المتنقلة الحديثة للكشف وفحص الثدي (الماموجرام)

والتعرف على مكونات الوحدة والخدمات المتوقعة منها.