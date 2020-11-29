وزير الخارجية يبحث مع نظيره البحريني العلاقات الأخوية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

مسقط ـ العمانية: بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية مع معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ـ وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الذي يزور السلطنة حاليًا سبل تطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

تم ذلك خلال استقبال معالي السيد وزير الخارجية بديوان عام الوزارة لمعاليه امس والذي ناقش معه كذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح دول المنطقة.

حضر المقابلة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة السفير الدكتور عبدالله بن حمد البادي ـ رئيس دائرة مكتب الوزير، وحضرها من الجانب البحريني سعادة الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وسعادة الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي ـ سفير مملكة البحرين المعتمد لدى السلطنة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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