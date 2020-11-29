قراران وزاريان بإشهار جمعية الصداقـة (العمانية ـ الهندية) وبحل جمعية الصداقة (العمانية ـ الإسبانية)

مسقط ـ الخليج 365:

أصدر معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية قرارا وزاريا رقــم:(318/ 2020) بإشهار جمعية الصداقـة العمانية ـ الهندية وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(32/ 2008)، وإلى لائحة جمعيات الصداقة العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم:(341 /2007).نصت المادة الأولى بأن تشهر جمعية الصداقة العمانية ـ الهندية، ويقيد نظامها الأساسي، وهيكلها التنظيمي فـي السجل المعد فـي الوزارة لهذا الغرض.

فيما جاء القرار الوزاري رقم (294/ 2020) بحل جمعية الصداقة العمانية ـ الإسبانية وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم:(32/ 2008)، وإلى القرار الوزاري رقم:(376/ 2007) بإشهار جمعية الصداقة العمانية ـ الإسبانية، وأشارت المــادة الأولى بأن تحل جمعية الصداقة العمانية ـ الإسبانية.

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