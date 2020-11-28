وزير العمل يزور مشروع إعادة تطوير معهد الإدارة العامة

قام معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين ـ وزير العمل، رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بزيارة ميدانية لمشروع إعادة تطوير معهد الادارة العامة، حيث هدفت الزيارة لمتابعة سير الاعمال الانشائية والتطويرية لمرافق المشروع.

شملت الزيارة جولة في مبنى المعهد والمرافق الرئيسية الاخرى للمشروع، وفي هذا الإطار أعرب معالي الدكتور وزير العمل عن سعادته بما تم إنجازه من مبنى متكامل يخدم الرؤية العامة للمعهد في تنفيذ مهامه وتوفير بيئة عمل تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.

وقال معاليه: إن ما نشاهده من تطوير لمعهد الادارة العامة بمضمونه التنموي المستدام وتصميمه المعماري الحديث يبعث للسعادة بمنجز وطني يحمل رسالة وطنية لانطلاقة في دور المعهد بما يخدم التطوير المؤسسي وبناء كفاءة القدرات الوطنية.

وأضاف: من الجيد أن نرى مشروعًا حيويًا، ولهذا تقوم بتنفيذه شركة وطنية واعدة في مجال التطوير العقاري.

من جانبه قال عبدالله بن حميد المعمري رئيس مجلس إدارة (أساس): سعت (أساس) منذ تأسيسها على تحقيق نموذج ناجح على مستوى الشراكة بين القطاع العام والخاص، وها نحن نشهد وبحمد الله أولى ثـمرات هذه الشراكة، آملين المزيد من التعاون والشراكة والتقدم.

وتحدث أحمد الحميدي ـ الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة (أساس) قائلا: قطعنا شوطًا كبيرًا في انجاز هذا المشروع ونعمل على تحقيق الأهداف المرجوة له، حيث تم إنجاز ما نسبته (64 %) في كافة المرافق و(73%) في مبنى معهد الادارة العامة، كما قمنا بتأجير ما نسبته (30%) من المنطقة التجارية، مؤكدًا بأننا نعمل على تسريع وتيرة سير الأعمال في المشروع ليصبح جاهزًا بنهاية العام القادم بإذن الله.

الجدير بالذكر أن المشروع يُعد من أحد أهم المشاريع الحيوية التي تقوم شركة (أساس) بتطويرها، ويقع في قلب حي الوزارات بمحافظة مسقط وتبلغ مساحة أرض المشروع حوالي 28 ألف متر مربع، بينما تبلغ مساحة البناء حوالي 65 الف متر مربع، ويحتوي على عدة عناصر رئيسية وهي: معهد الادارة العامة وفندق ومنطقة تجارية وقاعة متعددة الاغراض.

رافق معاليه خلال الزيارة عبدالله بن حميد المعمري ـ رئيس مجلس الادارة لشركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة والادارة التنفيذية، بحضور سعادة السيد وكيل وزارة لتنمية الموارد البشرية والسيد الرئيس التنفيذي للمعهد.