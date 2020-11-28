نائب والي السويق بمناسبة العيد الوطني الـ(50) المجيد: ما تحقق على مدى الأعوام الخمسين الماضية دلالة على حجم الجهد والعطاء الذي تم خلال مسيرة النهضة المباركة

في المحليات 28 نوفمبر,2020 نسخة للطباعة

السويق ـ من صالح بن سعيد الريسي:

بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين المجيد تحدث الشيخ محمد بن عبدالستار الكمالي ـ نائب والي السويق، القائم بأعمال الوالي حول هذه المناسبة قائلًا: إن احتفال الشعب العماني على امتداد أرض عُمان الأبيّة بالعيد الوطني الخمسين المجيد وكلهم اعتزاز وثقة وإرادة مقرونة بالحب والدعوات إلى الله العلي القدير بأن يتغمد والدنا الراحل السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ باني نهضة عمان الحديثة بالرحمة والمغفرة وأن يمنًّ على حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد ليكمل مع أبناء شعبه الوفيّ هذه المسيرة الظافرة.

وأضاف الشيخ محمد الكمالي لـ(الخليج 365): إن ما تحقق على مدى الأعوام الخمسين الماضيةِ في كل مجالٍ وعلى كل شبرٍ من أرض عمان الطاهرة لهو دلالة على حجم الجهد والعطاء الذي تم خلال مسيرة النهضة المباركة منذ اليوم الأول لانطلاقها لتحقيق نقلة نوعية في كل مجالات الحياة، فعلى الصعيد التنموي انطلقت مسيرة التنمية العمانية الحديثة بخطى واثقة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للمواطن العماني وتحسين مستويات المعيشة له بشكل دائم ومتواصل، مع توفير كل ما يمكّن الاقتصاد العماني من تحقيق الأهداف المحددة له من حيث النمو وتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات الحكومية وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية المعتمدة في الخطة الخمسية العاشرة والاستعداد لإستراتيجية الرؤية المستقبلية (عمان 2040) للانطلاق بالاقتصاد العماني إلى آفاق أرحب وتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي لوجستي متطور.

وعما حظيت به ولاية السويق من خدمات ومشاريع متنوعة ومتعددة قال: إنه وبلا أدنى شك فإن ولاية السويق حظيت كغيرها من الولايات بنصيب وافر من منجزات النهضة التنموية في مختلف المجالات، ومن أهم المشاريع ميناء الصيد البحري الذي جاءت الأوامر مؤخرا بتحويله إلى ميناء تجاري سيرفد اقتصاد السلطنة وهو معلم من المعالم الجديدة بالولاية، وكذلك مستشفى السويق المرجعي الذي هو قيد الإنشاء، وقد حظيت الولاية بكافة الخدمات الحكومية، وتتمتع الولاية بمقومات سياحية وعدد من المعالم الأثرية والتراثية أبرزها حصن الولاية التاريخي الذي أخذ يستقطب السيّاح بعدما أعيد ترميمه وصيانته مؤخرا من قبل الوزارة المعنية، كما يوجد بالولاية جامع السلطان قابوس وعدد من الجوامع والمساجد، إضافة لمجموعة من المراكز التجارية ناهيك عن الطرق الداخلية المعبدة في مختلف قرى وبلدات الولاية مما سهل التواصل بين الجميع والخير قادم وعجلة التقدم لن تتوقف بمشيئة الله تعالى.

واختتم الشيخ محمد الكمالي حديثه متقدمًا باسم كافة المواطنين والمقيمين بالولاية بالتهنئة الخالصة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة العيد الوطني الخمسين المجيد سائلين الله ـ جلت قدرته ـ بأن يعيد على جلالته ـ أبقاه الله ـ هذه المناسبة المجيدة وأمثالها وهو ينعم بالصحة والعافية والعمر المديد وعلى عُماننا الغالية بالخير والازدهار إنه سميع مجيب الدعاء.