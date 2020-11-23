السلطنة تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون

مسقط ـ (الخليج 365):

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الاقتصاد أمس في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية التحضيرية الدائمة لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون الذي تستضيف أعماله الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

مثل السلطنة في الاجتماع معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد حيث تناول الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على مشروع جدول أعمال اللجنة الوزارية التحضيرية لهيئة الشئون الاقتصادية والتنموية. ومناقشة العديد من المواضيع الهامة في مجال التكامل الخليجي المشترك بالمجالين الاقتصادي والتنموي، ويأتي في مقدمتها مخرجات دراسة برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، إضافة الى الجوانب الاستراتيجية التي يجب أخذها في الاعتبار ضمن برنامج عمل الهيئة وأولوياتها .

كما تناول الاجتماع أهم المستجدات بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، ومفاوضات التجارة الحرة، إلى جانب لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في مجالات السوق الخليجية المشتركة ومخرجات المسح الإحصائي حول مدى قياس تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.

وخلال الاجتماع تم بحث المواضيع المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في لقائه التشاوري الــ17 بشأن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وانتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، إضافةً إلى مشروع بناء نموذج اقتصادي خليجي. كما تناول الاجتماع كذلك آخر المستجدات بشأن الدراسات والمشاريع التي يقوم بها مكتب الشئون الاقتصادية والتنموية، وتقريرًا حول أهم مؤشرات التطورات الاقتصادية في دول مجلس التعاون وعددا من المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك.

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