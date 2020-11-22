المجلس البلدي بظفار ينافش عددا من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات

صلالة ـ العمانية

عقد المجلس البلدي بمحافظة ظفار اجتماعًا له امس برئاسة معالي السيّد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار رئيس المجلس.

استهل الاجتماع برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمناسبة العيد الوطني الـ 50 المجيد متمنين لجلالته دوام الصحة والعافية والعمر المديد وللشعب العماني مزيدًا من التقدم والازدهار.

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتحسين الخدمات والعمل البلدي في ولايات محافظة ظفار من بينها الاطلاع على التقرير الختامي لفريق دراسة وتنظيم عمل المكاتب العقارية بالإضافة إلى مقترح للاستثمار في مشاريع البنية الأساسية المختلفة في المحافظة.

كما استعرض الاجتماع آخر المستجدات والجهود المبذولة من الجهات المختصة لمكافحة بعوضة ” الزاعجة المصرية ” إلى جانب التصديق على محضر الاجتماع السابق للمجلس والاطلاع على الإجراءات لتنفيذ توصياته وقراراته المتخذة في اجتماعه الخامس لهذا العام.

وقد اتّخذ المجلس العديد من التوصيات المناسبة بشأن الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الاجتماع بما يخدم العمل البلدي وتطوير المحافظة في مختلف المجالات.

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