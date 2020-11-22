شهاب بن طارق يشارك في أعمال الدورة الـ (17) لمجلس الدفاع المشترك بدول التعاون

شارك صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع في أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس عبر الاتصال المرئي، وذلك بحضور الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة السابعة عشرة لمجلس الدفاع المشترك، والتي تم رفعها من قبل اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي، والوقوف على ما تحقق من إنجازات ونتائج في المجالات العسكرية المشتركة.

وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات ذات الاهتمام العسكري المشترك التي تعزز مسيرة التعاون العسكري في إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي وبما يحقق المصالح المشتركة لدول المجلس، وذلك وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك بين الدول الأعضاء.

وفي ختام الاجتماع أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع على أهمية مواصلة الجهد المشترك وبما يحقق التعاون العسكري بين دول المجلس، ترجمة للأهداف والغايات السامية لقادة دول المجلس.

وقد تم خلال الاجتماع اتخاذ العديد من القرارات والتوصيات التي سيتم رفعها للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس خلال انعقاد مؤتمر القمة الحادية والأربعين في ديسمبر القادم.

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