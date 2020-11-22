ديوان البلاط السلطاني وتنمية نخيل عمان يوقعان مجموعة اتفاقيات استثمارية

في المحليات 22 نوفمبر,2020 نسخة للطباعة

وقع ديوان البلاط السلطاني مجموعة من الاتفاقيات الاستثمارية، حيث نصت الاتفاقية الأولى على شراء شركة تنمية نخيل عمان جميع منتجات مشروع زراعة المليون نخلة من التمور ومشتقاتها والمنتجات الثانوية الأخرى لمدة ثلاثين سنة، في حين نصت الاتفاقيتين الثانية والثالثة على استئجار أراضٍ في ولايتي بركاء ونزوى لغرض إقامة مشاريع الشركة الاستثمارية في مجال معالجة وتصنيع التمور والمنتجات الثانوية المتعلقة بها وبما يخدم القطاعات الصناعية التي تركز عليها الشركة حاليًا وهي: صناعات التمور والأعلاف والأسمدة.

مثل ديوان البلاط السلطاني في التوقيع سعادة عبدالله بن شعبان الفارسي ـ رئيس الشؤون الإدارية والمالية، ومثل شركة تنمية نخيل عمان الشيخ راشد بن سيف المرضوف السعدي ـ نائب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية نخيل عمان وبحضور الدكتور سيف بن راشد الشقصي مدير عام مشروع زراعة المليون نخلة وعلي بن سعيد العريمي ـ مدير عام شركة تنمية نخيل عمان.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين القطاع الحكومي والخاص لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 والتي تهدف إلى زيادة الدخل القومي من خلال اقتصاد متنوع وتمكين القطاع الخاص وتحقيق تنمية متوازنة للمحافظات.

وفي هذا السياق قال سعادة عبدالله بن شعبان الفارسي: تأتي هذه الاتفاقيات ترجمة لأهداف مشروع زراعة المليون نخلة وأبرزها الاستثمار في منتجات المشروع ورفع القيمة المضافة لمنتجاته سواءً من التمور أو المنتجات الثانوية للنخيل، إلى جانب مساهمة ديوان البلاط السلطاني في التنويع الاقتصادي من خلال استغلال الموارد المتاحة، كما أن الأهداف النبيلة لمشروع زراعة المليون نخلة في إضفاء قيمة مضافة عالية للزراعة في البلاد، تجعل الجميع أمام واجبات جسام في النهوض إلى تحقيق الغايات المتوخاة، وليكون هذا المشروع لبنة أخرى من لبنات النهضة المباركة.

وصرح الدكتور سيف بن راشد الشقصي قائلًا: إن مشروع زراعة المليون نخلة يعتبر أحد المشاريع التنموية في البلاد التي تقود قطاع النخيل للتميز، لذا لا نبالغ عندما نقول إن ما لمسناه على أرض الواقع من هذا المشروع، يجعله قاطرة تقود قطاع النخيل العماني إلى آفاق استثمارية تصل به الى العالمية.

كما تحدث الشيخ راشد بن سيف المرضوف السعدي قائلاً: إننا نعتز بالشراكة مع ديوان البلاط السلطاني ممثلاً بمشروع زراعة المليون نخلة ونهدف من الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم إلى المضي قدماً في وضع السلطنة على خارطة المنافسة الدولية في سوق التمور، وسوف تنتقل عمليات التصنيع في قطاع التمور إلى ولاية نزوى مع حلول موسم 2021م بإذن الله تعالى تماشيًاً مع نمو الإنتاج المتوقع من مزارع المشروع.

يُذكر أن شركة تنمية نخيل عمان تأسست بالشراكة بين ديوان البلاط السلطاني والشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية) وتسعى شركة تنمية نخيل عمان إلى أن تصبح الشركة العمانية الرائدة في إنتاج التمور ومنتجات النخيل الثانوية وأحد أكبر المزودين لهذه المنتجات في العالم، كما تهدف الشركة إلى الاستثمار في النخيل والغذاء الصحي والزراعة المستدامة.