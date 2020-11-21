تحتفل جامعة ظفار بتاريخ 30 نوفمبر الجاري بتخريج الدفعة (السادسة عشرة) من طلبة الجامعة وذلك تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين ـ وزير العمل.

ويأتي الاحتفال بالتخرج تزامنًا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين للنهضة المباركة.

ويبلغ عدد الخريجين 1092 خريجًا وخريجة في كافة التخصصات لمستوى الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم، وقد أكملت الجامعة كافة الاستعدادات اللازمة لإنجاح الحفل، حيث سيتم بث الحفل في تاريخ 30 نوفمبر الجاري عبر قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية.

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة ظفار تقيم حفلا افتراضيا لتخريج الدفعة الـ«16» من طلبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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