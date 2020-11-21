شناص ـ من إبراهيم الفارسي:

احتفل مؤخرًا مجمع شناص الصحي باليوم العالمي لمرض السكري والذي يصادف الرابع عشر من نوفمبر من كل عام، وجاء احتفال هذا العام تحت شعار:(التمريض يصنع الفرق) إيماناً بدور التمريض في السيطرة على مرض السكري والحد من مضاعفاته.

وقد شارك في المعرض جميع أقسام المجمع الصحي وتم فيه استقبال المرضى والرد على أسئلتهم واستفساراتهم وتم فيه توزيع المنشورات التثقيفية المتنوعة.

وتأتي أهمية هذه الفعاليات في نشر الثقافة الصحية حول مختلف الأمراض المزمنة للحد من انتشارها أو السيطرة عليها بعد حصولها وتشجيعاً لدور تغيير أنماط الحياة في تحصيل هذا الهدف

كانت هذه تفاصيل خبر مجمع شناص الصحي يحتفل باليوم العالمي لمرض السكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.