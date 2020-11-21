أختتام برنامج خبرات لتعزيز المهارات الوظيفية للباحثين عن عمل من خريجي الدبلوم العالي والجامعيين بمشاركة 600 شاب وشابة

في المحليات 21 نوفمبر,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية:ـ اختتم برنامج خبرات لتعزيز المهارات الوظيفية للشباب الباحثين عن عمل الذي قدم حلقات عمل في مختلف محافظات السلطنة بمشاركة ما يقارب 600 شاب وشابة من الباحثين عن عمل من خريجي الدبلوم العالي والجامعيين.

واختتم البرنامج تحت رعاية سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية وبحضور سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بفندق جراند ميلينيوم مسقط.

ويعد برنامج خبرات أحد ثمرات الشراكة بين وزارة العمل ووزارة الثقافة والرياضة والشباب ويهدف الى تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل لضمان زيادة انتاجية الأفراد والمؤسسات وتحقيق الاستدامة في العمل.

وأشار سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية في كلمة له إلى أن مسيرة الانسان لا تتوقف ويجب عليه الاستفادة من البرامج والفرص المتوفرة.

وأكد سعادته أن برنامج خبرات صمم ليكون بداية الطريق لإعطاء الباحثين عن العمل الأدوات الصحيحة للحصول على الوظيفة واعطائهم الاساليب والمهارات الوظيفية المطلوبة..

موضحا بأنه سيتم تقييم تجربة نجاح البرنامج تقييم واقعي وحقيقي من أجل الاستمرار فيه وتطويره بما يتناسب مع المهارات الوظيفية.

من جانبها قالت نادية بنت راشد المحاربية رئيسة وحدة الشراكات بوزارة العمل إن فكرة البرنامج جاءت تزامنا مع رؤية عمان ٢٠٤٠ الرامية إلى تمكين الشباب العماني من العمل بالقطاع الخاص وفقا لمهارات وكفاءات علمية وعملية مستدامة لينافس على المهن المتاحة في سوق العمل ويكون الخيار الامثل والأول لدى المؤسسات الخاصة الراغبة في التوظيف وقد تم الإعلان عنها رسميا في شهر يونيو الماضي حيث تقدم للبرنامج ما يقارب ٧٠٠٠ شاب وشابة من مختلف انحاء السلطنة وبعد ان تم اختبارهم وفرز أسمائهم وفقا للمعايير والشروط المتفق عليها تم اختيار ٦٠٠ شاب وشابة من 11 محافظة للانخراط في البرنامج التدريبي.

وأضافت إن البرنامج وضع حلقات تدريبية لمدة أسبوع يمر من خلالها المتدرب على عدد من المراحل التأهيلية الممنهجة التي تتناول محاور عدة من أهمها تحديد الأهداف الشخصية والتخطيط الوظيفي إعداد السيرة الذاتية واستراتيجيات المقابلات الوظيفية وصقل المهارات الوظيفية ومهارات الثورة الصناعية الرابعة وتنمية السلوك الإيجابي لزيادة الإنتاجية وطرق إكتساب المعرفة واستراتيجيات التعلم وأبجديات القيادة للمبتدئين.

وأشارت المحاربية الى انه سيتم تقييم المترشح خلال البرنامج التدريبي ومنحه بطاقة خبرات وهي بطاقة مدعومة التكاليف من قبل وزارة العمل لتمكن الباحث من بدء برنامجه التدريبي على رأس العمل لمدة 12 شهرا وذلك بعد توجيهه لسوق العمل للبحث عن وظيفة فور انقضاء الحلقة التدريبية وسيخضع المتدرب للتقييم والمتابعة خلال فترة التدريب على رأس العمل لضمان التزام الاطراف ذات العلاقة بتنفيذ خطط التدريب المتفق عليها والتحقق من مدى التزام المؤسسات بتوظيف المتدرب بعد اتمام برنامجه التدريبي المقرر.