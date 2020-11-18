تسلم سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس مجلس الشورى صباح أمس رسالة خطية من نظيره معالي صقر غباش ـ رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تضمنت عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمجالس التشريعية والرقابية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة رئيس مجلس الشورى بمكتبه لسعادة محمد بن سلطان السويدي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة المعتمد لدى السلطنة والذي قام بتسليم سعادة رئيس مجلس الرسالة الخطية.

وخلال اللقاء رحب سعادته بالسفير، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مستعرضًا أوجه التعاون القائمة بين البلدين على مختلف الجوانب والأصعدة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم البلدين في مختلف المجالات خاصة في المجالين التشريعي والرقابي وبحث سبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الشورى يتسلم رسالة خطية من رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.