جلالة السلطان يتلقى التهاني بالعيد الوطني الخمسين للنهضة من قادة العالم

مسقط ـ العمانية:

في غمرة احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين للنهضة المباركة وتجديد أبنائها آيات الطاعة والولاء والعرفان لمجدِّد نهضة عُمان الحديثة مولانا حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ واستذكارهم المآثر الخالدة لأعزِّ الرجال وأنقاهم المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ الذي أرسى دعائم الدولة العصرية الحديثة.

وبهذه المناسبة السعيدة، تلقَّى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقيات التهاني من قادة الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات والمنظمات والهيئات ومن كبار المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة ومن رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ومديد العمر، داعين الله جل في علاه أن يديم على عُمان الخير والرخاء وعلى شعبها الرفعة والعزة والسؤدد في ظل قيادة جلالة السلطان المعظم الحكيمة، وأن يعيد هذه المناسبة الغالية وأمثالها على جلالته والشعب العُماني لأعوام عديدة وأزمنة مديدة وقد تحققت كل آماله وتطلعاته.

فقد تلقَّى جلالته ـ أعزَّه الله ـ برقيات تهنئة بهذه المناسبة المجيدة من كلٍّ من:

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.

وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

وفخامة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي بجمهورية السودان.

وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربيـــــة.

وفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

وجلالة السلطان حاجي حسن البلقيه سلطـان برونـاي دار السلام.

وجلالة السلطان عبد الله ابن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا.

وفخامة اﻟﺮﺋﻴﺲ الدكتور محمد أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا.

وفخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

وفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيـا.

وفخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان.

وجلالة الملك فيليـبي السادس ملك مملكة أسبانيا.

وجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ورئيسة الكمنولث.

وجلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا.

وجلالة الملـك ماها فاجيرا لونجكورن ملك تايلند.

وجلالة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد.

وجلالة الملك وليام الكسندر ملك مملكة نيذرلاندز.

وجلالة الإمبراطور نــاروهيتــو إمبراطور اليابان.

وفخامة الجنرال ديفيد هارلي حاكم عام أستراليا.

وفخامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي رئيس أوكرانيا.

وفخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الايطالية.

وفخامة الرئيسة سهلى ورق زودي رئيسة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

وفخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيـس جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وفخـامـة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية.

وفخامة الرئيس باتريس تالـون رئيس جمهورية بنيـن.

وفخامة الرئيس سيريل رامابوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وفخامة الرئيس كـلاوس يوهانيس رئيس رومـانـيــا.

وفخامة الرئيس غاوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

وفخامة الرئيسة حليمة يعقوب رئيسة جمهوريـة سنغافورة.

وفخامة الرئيسة سيمونيتا سوماروغا رئيسة الاتحاد السويسري.

وفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وفخامة الرئيس رودريجو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين.

وفخامة الرئيس الدكتور نجوين فو ترونج رئيس جمهورية فيتـنام الاشتراكية.

وفخامة الرئيس زوران يلانوفيتش رئيس جمهورية كرواتيـا.

وفخامـة جولي باييت الحـاكم العـام لكندا.

وفخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا.

وفخامة الرئيس موون جاي ـ إن رئيس جمهورية كوريا.

وفخامة كـيم جـونـج ـ أون الأمين الأول لحزب العمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري.

وفخامة الرئيس الدكتور يانوش أدير رئيس المجر.

وفخامـة الرئـيس دانيال أورتيجا رئيس جمهورية نيكاراجـوا.

وفخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقـــة.

وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة عجمان.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة أم القيوين.

وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء بمملكة البحرين.

وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيــــــان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم إمارة الشارقة.

وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان.

وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد إمارة أم القيوين.

وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة.

وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم إمارة عجمان.

ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر.

ودولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق.

ودولة محيي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا.

ودولة برايوت تشان أوتشا رئيس وزراء مملكة تايلند.

ودولة فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر.

ودولة نارندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند.

وفخامة الدكتور حسين موينيي رئيس زنجبار.

ومعالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تلقّى جلالته ـ أيَّده الله ـ برقيات التهنئة بهذه المناسبة المجيدة من كبار المسؤولين الدوليين، ومن أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين ومن قادة قوات السلطان المسلحة وشرطة عُمان السلطانية والأجهزة الأمنية الأخرى ومن المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والوكلاء، والسفراء العُمانيين، ومن رؤساء البعثات الدبلوماسية بالسلطنة وممثلي المنظمات والهيئات الدولية ومن شيوخ وأعيان البلاد ومن المواطنين.

أعربوا فيها عن تهانيهم القلبية لجلالة السلطان المعظم بهذه الذكرى المجيدة وعاطر تمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة، مقرونة بالدعاء إلى المولى القدير أن يحفظ جلالته ويمدّ في عمره ويعيد عليه المناسبات السعيدة بالخير واليُمن والبركة وعلى الشعب العماني محقِّقًا المزيد من آماله وتطلعاته في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

هذا وقد ردَّ جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على المهنئين لجلالته بهذه المناسبة المجيدة، معربًا لهم عن بالغ شكره وتقديره على ما عبروا عنه من تهانٍ خالصة وتمنيات طيبة ومشاعر نبيلة، داعيًا الله عز وجل أن يديم عليهم الصحة والعافية، وأن يعيد المناسبات السعيدة عليهم وقد تحقّق لهم ولكافة الشعوب ما تصبو إليه من الرقي والنماء والرخاء. وكل عام والجميع بخير وسرور.