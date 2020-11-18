الألعاب النارية تضئ سماء العامرات والسيب احتفالا بالعيد الوطني المجيد

كتب ـ عبدالله الجرداني وعبدالعزيز الزدجالي:

ابتهاجا بالعيد الوطني الخمسين المجيد أضاءت عروض الألعاب النارية مساء أمس سماء ولايتي العامرات والسيب والتي تميزت بتشكيلات باهرة وألوان جميلة زاهية نالت استحسان الجمهور وعبّرت عن فرحة أبناء السلطنة.

وازدحمت السهول والساحات في مناطق مرتفعات العامرات المختلفة بالزوار من الصغار والكبار من أبناء الولاية والمقيمين والقادمين من خارجها الذين شاهدوا العرض في مركباتهم التزاما بشروط الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية واستمتعوا بما رسمته طلقات تلك الألعاب من لوحات فنية ملونة أدهشت الحضور وأدخلت في نفوسهم الفرحة والبهجة، وعمد الكثير من العوائل لتوثيقها بأجهزتهم المحمولة لتبقى ذكرى غالية في نفوسهم، فيما ارتدى الأطفال ألوان العلم العماني الأبيض والأحمر والأخضر وتفاعل الآخرون بتزيين مركباتهم والاستماع إلى الأغاني والأناشيد الوطنية تجسيدا لصور الانتماء للوطن وقيادته الحكيمة في يوم الخليج 365.

وفي ولاية السيب توافد قاطنو الولاية الى المنطقة القريبة من سد وادي الخوض (منصة إطلاق الألعاب النارية) مبكرا، حيث شهدت المنطقة إقبالا واسعا من قبل العائلات وأطفالهم، للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية وهي تزين سماء ولاية السيب، كما التزم الحضور بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والبقاء في مركباتهم، تماشيا مع توجيهات الجهات المسؤولة، كما واكب هذا الحدث أنغام الأغاني الوطنية الصادرة عن مركبات الحضور والمعبرة عن حب وولاء المواطنين لهذا الخليج 365 المعطاء وسلطانه المفدى.

وفي محافظة ظفار بولاية صلالة جاءت عروض الألعاب النارية في تشكيلات مُبهرة نالت استحسان المُشاهدين وعبرت عن فرحة أبناء السلطنة بحلول هذه المناسبة الغالية على قلب كل مواطن عُماني.