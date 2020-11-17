سفير مملكة البحرين يهنئ السلطنة بالعيد الوطني الـ50 المجيد

رفع سعادة الدكتور جمعه بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين المعتمد لـدى السلطنــة، أسمى ايات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـــ حفظه الله ورعاه ـــ والى الحكومه الرشيدة والى كافة الشعب العماني الشقيق بمناسبة العيد الوطني المجيد الخمسين، مؤكدا سعادته بأن يوم الثامن عشر من نوفمبر هو يوم تاريخي خالداً لكل أبناء الشعب العماني الوفي وعرفان لقائد نهضة عُمان المتجدده السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـــ داعياً المولى عز وجل ان يحفظ جلالته ويمده بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالة السلطان المعظم الحكيمة.

وبهــــذه المناسبه ، قال سعادته في تصريح صحفي : إن احتفال الاشقاء العمانيون بعيدهـــم الوطني الــ 50، يعكس فخرهم واعتزازهم بما حققته السلطنة من انجازات على كافة الاصعدة والتي استهدفت رفاهية وسعادة واستقرار المواطن العماني ويؤكدون ولاءهم ويجددون عهدهم لقائد نهضة عُمان المتجددة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.

وأعرب سعادة السفير عن فخره واعتزازه بما تشهده سلطنة عُمان الشقيقة من تطور ونماء ، سواءً على المستوى المحلي أو الاقليمي مما عزز من مسيرة التنمية وتطورها في مختلف القطاعات، وأهمها القطاع الاقتصادي والتنموي والثقافي والاجتماعي ، لتكون بذلك نقطة التقاء تجمع بين الثقافة والعلم والتاريخ والتنمية، مستفيدة من الفرص والمقومات التي تزخر بها جميع محافظات السلطنة.

وأشار سعادة سفير مملكة البحرين المعتمد لدى سلطنة عُمان بان العلاقات البحرينية العمانية تتميز بابعادها التاريخية العميقة وتعتبر نموذجا راسخاً للأخوه التي تستند الى ما يربط الشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية وطيدة واواصر المحبة ووشائج القربى. هذه العلاقات التاريخية هي امتداد لعلاقات راسخة ارساها الاباء والاجداد منذ القدم فقد ارتبطت (مجان) و (دلمون) بعلاقات تجارية تبين المكتشفات الاثرية جوانبها يوم بعد يوم ومع تطور حركة التاريخ شهدت العلاقات بين الدولتين مزيداً من التلاحم فجمعها رداء التاريخ والاسلام والعروبة والثقافة المشتركة والمصير الواحد وجاء انشاء مجلس التعاون الخليجي ليزيدها عمقاً وترابطاً.

وأشار الكعبي الى ان هناك آفاق للتعاون المشترك بين البحرين وسلطنة عُمان في عدة مجالات سياسية واقتصادية وتجارية وثقافية لافتاً ان توصيات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تستهدف الى تعظيم التعاون في كافة المجالات ، وحققت نتائج مثمرة تتواكب مع خطط التنمية في البحرين وسلطنة عُمان.