قــوات السلطان المسلحة .. ملحمة تطوير وتحديث خلال «خمسين عاما» من مسيرة النهضة المباركة

■ السفن الحديثة التي انضمت لأسطول البحرية السلطانية العمانية تعد إضافة نوعية فـي منظومة قوات السلطان المسلحة

■ الحرس السلطاني العماني مقدرات وطنية للإسهام فـي الذود عن حياض الخليج 365 ومكتسباته الغالية

■ كلية الدفاع الوطني صرح أكاديمي وطني يُعنى بصُنَّاع القرار على المستوى الاستراتيجي فـي مجالي الأمن والدفاع

■ الخدمات الطبية للقوات المسلحة تقدم أفضل الخدمات العلاجية لمنتسبي قوات السلطان المسلحة وعائلاتهم

البحرية السلطانية العمانية

حبا الله السلطنة موقعا جغرافيا استراتيجيا مهما على خريطة العالم، حيث تطل أراضيها على مياه الخليج وبحر عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، وللحفاظ على هذه المقومات تمتلك السلطنة قوة بحرية حديثة والمتمثلة في البحرية السلطانية العمانية، ويزخر أسطولها البحري بالعديد من السفن المتطورة والمتنوعة بالمهام والواجبات، والتي تقوم بدور فاعل من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية إستراتيجيا وأمنيا واقتصاديا من خلال وجودها الدائم والمستمر في البحر الإقليمي العماني، حيث تضم أسطولا مزودا بالأجهزة والمعدات ذات قدرات تسليحية متطورة، إضافة إلى تشكيلة من زوارق السطح المعروفة بسفن المدفعية، والسفن الصاروخية السريعة، وسفن الإسناد والتدريب والشحن والمسح البحري (الهيدروغرافي)، التي تقوم بحماية الشواطئ العمانية، وتأمين مياهها الإقليمية والاقتصادية، ومراقبة العبور البحري الآمن للسفن وناقلات النفط عبر مضيق (هرمز) الاستراتيجي، وتأمين النقل البحري لوحدات قوات السلطان المسلحة على امتداد سواحل السلطنة، وإسنادها للعمليات الدفاعية، وحماية مصائد الثروة السمكية، ومهام الإسناد للعمليات البرمائية المشتركة وعمليات النقل البحري، فضلا عن تمتع كوادرها بتأهيل عالٍ ليكونوا قادرين وبكفاءة على التعامل مع التحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم الوطنية، وقد تشرفت البحرية السلطانية العمانية بتنظيم جائزة السلطان قابوس للإبحار الشراعي، حيث يتم تسليم الجائزة في ختام المؤتمر السنوي للإبحار الشراعي الذي تنظمه الجمعية الدولية للتدريب على الإبحار الشراعي، للسفينة الفائزة نظير إنجازاتها في عالم الإبحار الشراعي، وبعد تنافس مع باقي المنظمات والجمعيات الدولية الحكومية والخاصة المعنية بالإبحار الشراعي من مختلف دول العالم، وقد تم تجديد عقد جائزة السلطان قابوس للابحار الشراعي مع الجمعية الدولية المذكورة يوم 2 أكتوبر 2020م.

واستمرارا لتحديث أسطول البحرية السلطانية العمانية، فقد تم خلال السنوات القليلة الماضية تزويد البحرية السلطانية العمانية بالعديد من السفن الحديثة المتنوعة ضمن مشاريع حديثة ومنها مشروع (خريف) ومشروع (الأفق)، ومشروع (بحر عمان)، وتعد هذه المشاريع التي انضمت رافدا عملياتيا إضافيا لفعالية أسطول البحرية السلطانية العمانية، وبما زودت به من أجهزة ومعدات حديثة تمكنها من أداء مهامها في مختلف الظروف البحرية لفترات طويلة في عرض البحر، والعمل وفق منظومة العمليات المشتركة ومع الدوريات الساحلية ومجالات الإغاثة والبحث والإنقاذ وتعزيز وجود سفنها في أعالي البحار، وفرض السيادة الوطنية على البحار العمانية وسلامة الملاحة البحرية فيها.

كما تضم البحرية السلطانية العمانية بين جنبات منشآتها المتعددة غرفة معادلة الضغط في وحدة طب الأعماق والعلاج بالأكسجين، والتي تختص بعلاج آثار حوادث الغوص المتنوعة والأمراض المزمنة على مستوى السلطنة، هذا فضلا عن الأدوار التنموية العديدة التي تسهم بها البحرية السلطانية العمانية.

وترفد أكاديمية السلطان قابوس البحرية الأسطول بالكوادر المدربة والمؤهلة من خلال عقد الدورات التدريبية والتأهيلية التخصصية العسكرية التي تستهدف صقل مهارات وقدرات المنتسبين، وتدريبهم في مختلف العلوم البحرية المتصلة بمهامهم الوظيفية وتطوير مهاراتهم وأداء أعمالهم بكل كفاءة واقتدار.

الحرس السلطاني

الحرس السلطاني العماني يعد أحد الأسلحة في المنظومة العسكرية العمانية الحديثة، والذي يحظى كبقية أسلحة قوات السلطان المسلحة بالرعاية والاهتمام الساميين من لدن جلالة القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – حتى وصل إلى مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرة القتالية بما يضمه من وحدات مشاة وإسناد مزودة بالأنظمة والمعدات والأجهزة المتطورة، بالإضافة إلى الوحدات التعليمية والفنية والإدارية، وقد أولى الحرس السلطاني العماني أهمية كبيرة لعمليات التأهيل والتدريب، حيث تم وضع خطط التدريب اللازمة بما يتواكب مع متطلبات التعامل مع المعدات المتطورة التي زود بها.

وتسعى كلية الحرس التقنية إلى رفد الحرس السلطاني العماني وأجهزة الدولة الأخرى بالكوادر المؤهلة تأهيلا تقنيا يضاهي التعليم التقني الدولي، فيما تزخر الأوركسترا السيمفونية السلطانية العمانية بالمواهب العمانية الشابة المدربة، ويضم الحرس فرقا موسيقية عسكرية متكاملة أكدت حضورها في المناسبات العسكرية والوطنية والمشاركات الدولية، وتقدم خيالة الحرس السلطاني العماني عروضا متنوعة في الفروسية وسباقات قفز الحواجز في مختلف المناسبات الوطنية والعسكرية ومراسم التخريج.

وتنفذ وحدات الحرس السلطاني العماني عددا من التمارين التعبوية على مدار العام إضافة إلى المشاركة في مسابقات الرماية السنوية، كما يشارك الحرس السلطاني العماني في التمارين العسكرية المشتركة مع أسلحة قوات السلطان المسلحة الأخرى، إلى جانب مشاركة فريق القفز الحر بالحرس السلطاني العماني في العديد من المحافل الإقليمية والعالمية.

كلية الدفاع الوطني

كلية الدفاع الوطني أنشئت بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم:(2/‏‏ 2013م)، وتم افتتاحها رسميا في الحادي عشر من ديسمبر 2013م، وتعد مثالا للمرتكزات التي يستند عليها فكر النهضة المباركة منذ انطلاقتها في العام 1970م، والذي يقوم على فلسفة فريدة من نوعها تستند في جوهرها على بناء عمان لأبناء عمان، ولتصوغ ملحمة وطنية في بناء الدولة والإنسان، وتعد الكلية أعلى صرح أكاديمي استراتيجي يُعنى بإعداد الكوادر الوطنية القادرة على دراسة الفكر الاستراتيجي والتخطيط على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في المجالات ذات العلاقة بالأمن والدفاع وصناعة القرارات الاستراتيجية، وكذلك تنمية القدرة على توحيد وتكامل وتنسيق الجهود الوطنية في كافة المجالات في إطار وطني شامل. وتسهم الكلية وبشكل كبير وإيجابي في تثبيت دعائم النجاحات والإنجازات التي حققتها قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية المختلفة بشكل خاص وبقية قطاعات الدولة بشكل عام في النهضة الشاملة والمستمرة العطاء، كما أنها تعمل على إرساء قواعد فكرية عسكرية ومدنية عمانية تعمل بنظام التوافق والتكامل، وذلك من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وتوسيع دائرة المعرفة في المجال الاستراتيجي، وترسيخ الفهم العميق لمختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية ذات العلاقة بالأمن والدفاع الوطني.

وتباشر الكلية رسالتها السامية في بناء الكوادر الوطنية، حيث يشارك في دورة الدفاع الوطني سنويا عدد من كبار الضباط بأسلحة قوات السلطان المسلحة، والحرس السلطاني العماني، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني، والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى، بالإضافة إلى مشاركة عدد من كبار الموظفين من الوزارات والهيئات الحكومية المدنية، وتهدف دورة الدفاع الوطني التي تمتد لعام دراسي كامل إلى إعداد وتأهيل جيل من القادة وكبار المسؤولين من عسكريين ومدنيين، مسلحين بالعلم والمعرفة المتخصصة بالمهارات الفعالة التي تمكنهم من تولي المناصب القيادية في المستوى الاستراتيجي، وتنمي في الوقت نفسه خبراتهم وقدراتهم الذاتية بأسلوب علمي يرتكز على الحوار الهادف والنقاش التفاعلي، وإعداد البحوث الفردية والجماعية وأوراق العمل، وتنفيذ التمارين ودراسة الحالات المحلية والإقليمية والدولية وفق برامج دراسية ممنهجة، معتمدة في ذلك على هيئة توجيه متخصصة ومحاضرين ذوي خبرات تخصصية وأكاديمية متنوعة.

واستطاعت الكلية التي خرجت دورتها السابعة يوم 22 يوليو 2020م، وما شهدته خلال الدورات السابقة تحقيق سمعة إقليمية ودولية رفيعة، وذلك من خلال استقطاب واستضافة نخبة من أصحاب القرار من السياسيين والاقتصاديين والقادة العسكريين والأكاديميين الذين يمتلكون خبرة علمية وعملية ويتمتعون بسمعة رفيعة في العالم ، ورغم الظروف المتعلقة بجائحة كورونا المستجد إلا أن الكلية تمكنت من تنفيذ تمرينها الاستراتيجي السنوي (صنع القرار) وتخريجها دورتها السابعة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتحقيق رؤيتها ورسالتها الوطنية، وما زالت الكلية تواصل تقديم رسالتها الوطنية من خلال افتتاح دورتها الثامنة يوم 4 أكتوبر 2020م إيذانًا ببدء الدراسة للعام الأكاديمي الثامن للكلية، وقد تم تزويد مبنى الكلية بأحدث الأجهزة وأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية، كما زودت الكلية بشبكات إلكترونية ووسائط الاتصالات الداخلية متعددة الأغراض لإيجاد بيئة تفاعلية مناسبة.

الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع

الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع هي أحد أسلحة الإسناد الرئيسية لقوات السلطان المسلحة، حيث تقوم بدور حيوي كبير من خلال توفير الدعم الفني والهندسي في التمارين العسكرية، وتوفير وإدامة الخدمات الضرورية مثل المياه والطاقة الكهربائية، وشبكات الصرف الصحي ومرافق البنية الأساسية في المعسكرات والقواعد والمنشآت العسكرية، إضافة إلى وضع التصاميم والإشراف على المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة، وصيانة البنى الأساسية والمرافق المختلفة، وتصميم وتنفيذ الطرق الداخلية في المعسكرات، وكذلك شق بعض الطرق في محافظات السلطنة المختلفة، مساهمة من وزارة الدفاع في جهود التنمية الشاملة بالبلاد، كما تساهم الخدمات الهندسية في نشر المسطحات الخضراء عن طريق إمداد الجهات المعنية بالمياه المعالجة بمعدل) 4063211(مترًا مكعبًا سنويًّا من مجمل المياه المعالجة والتي تبلغ (5804578) مترًا مكعبًا سنويًّا، وتزخر الخدمات الهندسية بعدد من المشاريع وبرامج الدعم اللوجستي مثل مشروع معدات البناء الشامل والذي يعد نقلة نوعية تساهم في تنفيذ المشاريع المختلفة وفق الأنظمة الحديثة المستخدمة في الخدمات الهندسية.

وتولي الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع الاهتمام بالجانب الأكاديمي والتدريبي، حيث تتعاون مع العديد من الجهات في البلاد بهدف تنسيق الجهود للارتقاء بالتعاون البحثي والفني في المجالات الهندسية، وعقد الدورات التخصصية والبرامج التدريبية في إطار خطط الارتقاء بمستويات جودة التدريب وتبادل المعارف والمهارات.

الهيئة الوطنية للمساحة

أنشئت الهيئة الوطنية للمساحة في شهر أكتوبر من عام 1984م، حيث تبوأت مكانة مرموقة كجهاز مركزي يضطلع بمهام إنتاج الخرائط العسكرية والمدنية، وعمليات التصوير الجوي في جميع أرجاء السلطنة، ووضع معايير المسوحات الطوبوغرافية، وإدامة الأرشيف الوطني للمواد الجغرافية، وتوفير خرائط الطيران والمعلومات الجغرافية من خلال تشكيلة واسعة من معدات الطباعة والبرمجيات الحديثة لمراحل إنتاج الخرائط والتصوير ووسائل الإنتاج التخصصية والفنية المتطورة ونظمها المتناهية الدقة للمسح الفضائي وأجهزة الرسم التصويرية القياسية والتحليلية، بالإضافة إلى تدقيق ومراجعة جميع المعلومات والبيانات الجغرافية وإخضاعها لإجراءات ضبط وتأكيد الجودة قبل توفيرها للمستخدمين أو تحميلها في قاعدة البيانات الوطنية. كما تقوم الهيئة بدور كبير في مجال إدامة الشبكات المساحية وتوفير الإسناد الجغرافي والتدريب في مجال الرسم وإنتاج الخرائط، وقد تم إنشاء معهد علوم المساحة وإنتاج الخرائط بالهيئة والذي يمنح الدبلوم الوطني في المساحة ورسم الخرائط، ويستقطب المعهد موظفين من الدوائر العسكرية والمدنية المعنية بالمساحة وإنتاج الخرائط، كما يقوم بتنظيم دورات تخصصية في هذا المجال.

ولقد حققت الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع إنجازًا دوليًّا بحصولها على جائزة المنتدى العالمي للجغرافيا المكانيّة تقديرًا لتطبيقها النموذجي لسياسات وبرامج الجغرافيا المكانية في تنفيذ مشروعها الرائد لإنشاء مرجع الإسناد الجيوديسي الوطني للسلطنة (ONGD14)، وتمنح هذه الجائزة لكل من يقدم ابتكارًا وإبداعًا في مجالات تقنية الجغرافيا المكانية، كما حصلت الهيئة على جائزة التفوق للمنتدى العالمي للجغرافيا المكانية تقديرًا لنجاحها في إنشاء النموذج الجيودي الوطني للسلطنة (OMANGEOID)، وحصلت أيضًا على جائزة الرؤية الاقتصادية عن مشروع إنشاء الشبكة الوطنية للمحطات المرجعية دائمة التشغيل للسلطنة، وكذلك حصلت على شهادة الإجادة كأفضل مشروع حكومي لعام 2018م. كما شاركت الهيئة الوطنية للمساحة في مؤتمر الاتحاد الدولي للمساحيق (FIG) والذي عقد في العاصمة الفيتنامية (هانوي) خلال الفترة من 22 الى 26 ابريل 2019م، حيث يضم الاتحاد في عضويته (115) دولة، كما شاركت الهيئة في أعمال الدورة التاسعة للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية خلال الفترة من 7 الى 9 أغسطس 2019م، وشاركت في المؤتمر العربي الثامن للخبراء العرب في الأسماء الجغرافية والذي عقد في العاصمة الأردنية عمَّان خلال الفترة من 1 الى 3 أكتوبر 2019م. كما تقوم الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع بتنظيم منتدى عمان للجغرافيا المكانية والمعرض المصاحب له، وذلك من منطلق حرصها على نشر الثقافة والوعي بأهمية مفاهيم وتطبيقات الجغرافيا المكانية في المجتمع، وتأكيدًا على دورها في إنتاج ونشر الخرائط والبيانات الجغرافية المكانية المختلفة الخاصة بالسلطنة، وفي إطار جهودها لإبراز تقنيات إنتاج واستخدام وتبادل البيانات الجغرافية المكانية بين الدوائر والقطاعات الحكومية والخاصة في البلاد، وذلك بعد النجاح الذي حققه منتدى عمان للجغرافيا المكانية في دوراته الثلاث الماضية.

وقد وقعت الهيئة الوطنية للمساحة في يوم 29 أكتوبر 2019م برنامج (تعاون) مع جامعة السلطان قابوس والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون بينهما، وتبادل الخبرات والمجالات التي تعمل على تطوير القدرات التعليمية، والبرامج البحثية المشتركة، كما وقعت الهيئة الوطنية للمساحة يوم 1 يونيو 2020م على برنامج (تعاون) مع شركة تقنيات الاتصالات الفضائية والذي يهدف للاستثمار في مجال صور الأقمار الصناعية الخاصة بمراقبة الأرض والاستشعار عن بعد بما في ذلك إنشاء محطة الاستقبال لصور الأقمار الصناعية بمراقبة الأرض وتقلباتها المختلفة.

وتعد المشاريع الاستراتيجية الوطنية التي نفذتها الهيئة الوطنية للمساحة بمثابة الأساس والعمود الفقري لجميع أنشطة المساحة وإنتاج الخرائط والبيانات الجغرافية، وسوف يستفيد منها جميع مستخدمي المعلومات الجغرافية المكانية كقاعدة أساسية في التخطيط والتطوير واتخاذ القرارات المناسبة لأنشطتهم المساحية، فضلًا عن كونها معيارًا لتوافق البيانات الجغرافية المكانية المنتجة، وقد أنجزت الهيئة الوطنية للمساحة المشاريع الوطنية الاستراتيجية، ومن بينها الشبكة الوطنية للمحطات المرجعية دائمة التشغيل للسلطنة (OMANCORSNET)، والنموذج الجيودي الوطني للسلطنة (OMANGEOID)، والدليل الجغرافي المكاني للسلطنة، والخرائط الطبوغرافية للسلطنة بمقياسي الرسم 50000:1 و 100000:1، وأطلس الطرق للسلطنة، ومرجع الإسناد الجيوديسي الوطني للسلطنة (ONGD 17).إن الهيئة الوطنية للمساحة هي الجهة الرسمية المعتمدة لإنتاج ومراجعة واعتماد خريطة السلطنة، ويجب أخذ موافقتها قبل استخدام أو نشر أي نوع من أنواع خرائط السلطنة، كما أنها تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال أي استخدام غير مرخص له من قبل الهيئة، ويمكن الحصول على خريطة السلطنة المعتمدة من موقع الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت ) ((www.nsaom.org.om.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة

تقوم الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالجيش السلطاني العماني بتقديم الخدمات العلاجية لمنتسبي قوات السلطان المسلحة وعائلاتهم، هذا إلى جانب دورها الكبير في الإسناد الطبي وعمليات الإخلاء، فضلًا عن إسهاماتها التنموية الفاعلة في المجالات الصحية وتقديم خدمات الطبيب الطائر في الحالات الطارئة. ولكي تفي الخدمات الطبية بأدوارها المنوطة بها زودت بأحدث الأجهزة الطبية للقيام بأعمال التشخيص والفحوصات والتحاليل المخبرية والجراحة والعلاج. وتعد مدرسة الخدمات الطبية للقــــوات المسلحة من الصروح التدريبية التي ترفد قوات السلطان المسلحة بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة تأهيلًا علميًّا وفنيًّا، كما شهد مستشفى القوات المسلحة بالخوض والذي يعد أحد أوجه اهتمام قوات السلطان المسلحة بمنتسبيها وأسرهم، نقلة نوعية وتوسعًا في أقسامه ومرافقه المتعددة، حيث تم تزويد هذا المستشفى المرجعي لقوات السلطان المسلحــــة بنظام التصوير الإشعاعي الإلكتروني (Pacs)، وجهاز تفتيت الحصى المتطور، كما تم مؤخرا استحداث إضافات جديدة وحديثة في مرافقه الطبية ومنها افتتاح عيادة الشرايين، بالإضافة إلى العيادات والمراكز والأقسام التخصصية السابقة والتي يتم تحديثها وتطويرها باستمرار وبما يتواكب مع التقدم في الأجهزة والمعدات الطبية، وهناك العديد من المراكز ما زالت قيد الإنشاء، كما زودت وحدات وتشكيلات وقواعد ومعسكرات وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة بالمراكز الطبية والمستشفيات العسكرية مع تحديث مستمر ومتواصل لمرافقها وطواقمها الطبية والذي يعد إلى جانب مهامها دعمًا لكافة أوجه تطوير وتحديث الخدمات الصحية بالبلاد، وإلى جانب ما يتلقاه منتسبو قوات السلطان المسلحة وأسرهم من رعاية صحية في السلطنة فإنه يتم تسيير رحلات العلاج للخارج، حيث تشكل لجان طبية لدراسة وتقييم الحالات المرضية التي تحتاج لهذا العلاج.

كلية القيادة والأركان بقوات السلطان المسلحة

تعد كلية القيادة والأركان بقوات السلطان المسلحة إحدى ثمرات مسيرة النهضة المباركة، حيث تمكنت من شقِّ طريقها كمؤسسةٍ عسكريةٍ أكاديميةٍ وأصبح لديها سجلٌ حافلٌ بالكثير من الإنجازات، وتشهد الكلية تطورًا إيجابيًّا ملحوظًا، وتتقدم بخطىً واثقةٍ نحو تحقيق أهدافها المرجوة.

فهي تتميز بتنوع معارفها، حيث تتابع وترصد كلَّ ما يستجد في العلوم والمجالات العسكرية والقيادية، ليس فقط لإعداد ضباط قادرين على خوض معترك الواجب الوطني بوحداتهم التي يلتحقون بها بعد التخرج، بل أيضا لتنشئة جيلٍ من قادةِ المستقبل، وكما تعد الكلية صرحًا تعليميًّا عسكريًّا متميزًا، وتمنح خريجيها درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية، وترفد الكلية قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني والأجهزة الأمنية الأخرى بضباط مؤهلين في مجال القيادة، ليتمكنوا من القيام بمهام ووظائف قيادية في المستقبل، كما تستقطب الكلية سنويًّا عددًا من الضباط الدارسين من خارج السلطنة من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لما تحظى به السلطنة من علاقات طيبة مع سائر الدول، والسمعة الطيبة والمستوى الراقي الذي وصل إليه هذا الصرح العلمي الشامخ، وقد احتفلت الكلية يوم 7 سبتمبر 2020م بافتتاح دورتها الرابعة والثلاثين للضباط الدارسين بالكلية متخذة كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة (كوفيد ـ 19) حفاظًا على سلامة المشاركين في الدورة وهيئة التوجيه بالكلية.

الكلية العسكرية التقنية

الكلية العسكرية التقنية منارة من منارات العلم التخصصية الحديثة لما تمتلكه من إمكانيات وقدرات عالية، حيث المناهج الأكاديمية المتقدمة والكفاءات التدريبية المؤهلة، علاوة على الحلقات التدريبية المتطورة وإدارة أكاديمية ناجحة، كلها عوامل جعلت الكلية قادرة على تحقيق وترجمة الأهداف الوطنية التي أنشئت من أجلها، وتمنح الكلية مستويات تأهيلية متنوعة تصل إلى درجة البكالوريوس، لتسهم بذلك في استيعاب مخرجات التعليم العام بالسلطنة، إلى جانب تحقيق نسبة عالية في تعمين الوظائف الأكاديمية والمساندة في الكلية، وتهدف الكلية العسكرية التقنية إلى مركزة التعليم التقني تحت مظلة واحدة، كما تهدف الكلية أيضاً إلى إقامة مركز للبحوث العلمية لوزارة الدفاع، وتخدم كذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتقوم الكلية العسكرية التقنية بتوفير برامج تدريبية أكاديمية بنوعيها النظري والعملي مبنية على دراسة الاحتياجات التدريبية الحديثة لقوات السلطان المسلحة لجميع التخصصات الفنية والهندسية المقررة، والتي ستشمل تخصصات: هندسة الطيران، والهندسة البحرية، والهندسة الميكانيكية والكهربائية، وهندسة الإنشاءات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، كما تعقد الكلية دورات فنية في التخصصات العسكرية ذات التقنية العالية، وكذلك دورات التبريد والتكييف بالإضافة إلى دورات التحكم والسيطرة والأجهزة الدقيقة والمعدات الطبية ودورات فنية أخرى. وقد زودت الكلية بمختلف المرافق الحديثة، وفق أفضل المعايير، كالفصول الدراسية، والمرافق الإدارية، وسكنات الطلبة، والأندية الطلابية، ومسرح وملاعب خارجية، ومسبح أولمبي، وقاعة المعارض، ومسجد، وعيادة شاملة، ومركز تجاري، وسكنات الإداريين والموظفين، وميدان الاستعراض، وغيرها من المرافق الضرورية التي تخدم الطلبة الدارسين بها علميًّا وعسكريًّا وممارستهم لأنشطتهم المتنوعة.

وقد استقبلت الكلية يوم 30 أغسطس 2020م طلاب الدفعة الثامنة للعام الأكاديمي (2020/‏‏2021م)، متخذة كافة الاجراءات الاحترازية والتدابير الصحية من أجل سلامة الطلاب والموظفين والعاملين باللجان المشاركة.

التوجيه المعنوي

يعد التوجيه المعنوي مرآة قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع والناطق الرسمي باسمها، وهو يجسـد وظائف الإعلام العسكري المتمثلة في (الأخبار العسكرية، والتوعية والتثقيف بمختلف أنواعه وأشكاله، والتحصين المعنوي والنفسي، ودعم العمليات العسكرية)، ويضطلع التوجيه المعنوي بإدامة الروح المعنوية وإبراز الدور الوطني الكبير الذي تؤديه قوات السلطان المسلحة ومنتسبوها البواسل وما بلغته من مستويات عالية في جميع المجالات من خلال تنفيذ واجباته الإعلامية العسكرية المختلفة، والتغطية الإعلامية للأنشطة والفعاليات العسكرية والاجتماعية والثقافية والرياضية في مختلف وسائل الإعلام، المقروءة، والمسموعة، والمرئية، والإلكترونية، ويضطلع بسلسلة من الإصدارات والمطبوعات المتنوعة الهادفة إلى رفع المستوى الثقافي والمعرفي للضباط والأفراد، وإعداد الأعمال البرامجية التلفزيونية والإذاعية، وتقديم التقارير والبرامج العسكرية بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كما يقوم بإحياء المناسبات الدينية، هذا إلى جانب مهامه وواجباته التوجيهية والإرشادية والتثقيفية، وإعداد وإصدار المفكرات السنوية الخاصة بقوات السلطان المسلحة، وتنظيم زيارات لمشاركة الضباط والأفراد الاحتفال بعيدي الفطر والأضحى المباركين من خلال الزيارات الميدانية لهم في مواقع العمل، كما يقوم بزيارات للمرضى من منتسبي قوات السلطان المسلحة وأسرهم الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات العسكرية، ويقوم بدور مهم في مجال العمليات الإعلامية، ويعمل باستمرار على الأخذ بالمستجدات الحديثة في هذا المجال. ويقوم التوجيه المعنوي بتسيير بعثة الحج العسكرية سنويا إلى الديار المقدسة للأفراد وضباط الصف من منتسبي قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى بمن فيهم المتقاعدون وقد تعذر تسير البعثة لعام1441هـ لانتشار جائحة كورونا المستجد، كما ينظم التوجيه المعنوي المسابقات المتنوعة، كالمسابقة الثقافية لوزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني، وينظم سنويًّا ندوة التثقيف المروري والتي تشمل على العديد من المسابقات المتنوعة والمحاور المتعددة في هذا المجال، ويقوم التوجيه المعنوي بإدامة الأرشيف المصور لقوات السلطان المسلحة الذي يؤرخ مسيرة قوات السلطان المسلحة منذ البدايات الأولى للنهضة المباركة بالصوت والصورة، وتماشيا مع حركة التطوير والتحديث في وسائل الاتصال بقوات السلطان المسلحة يعمل موقع التوجيه المعنوي الإلكتروني على شبكة وزارة الدفاع على إتاحة خدمة إعلامية ثقافية أخرى لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، هذا إلى جانب الدور الإعلامي الذي يسهم به جنبًا إلى جنبٍ مع باقي المؤسسات الإعلامية الأخرى. وقد شارك التوجيه المعنوي في تمرين (الشموخ/‏‏2) و(السيف السريع/‏‏3)، وساهم بدور فعال وإيجابي مع الجهات المدنية الأخرى من خلال تفعيل مركز إعلامي يعمل كمنظومة عمل إعلامي وطني مشترك للتمرين، كذلك تفعيل الخطط الإعلامية من مختلف الجهات الإعلامية العسكرية منها والأمنية والمدنية عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية، والقيام بالتغطية والتوثيق لأحداث التمرينين، وتقديم التسهيلات والمعلومات لكافة وسائل الإعلام المحلية منها والإقليمية والدولية، وبما يؤمّن لها المناخ المناسب للقيام برسالتها الإعلامية ونقل واقع وأحداث التمرينين وتوثيقا لإحداث وفعاليات التمرينين أصدر التوجيه المعنوي كتابا مصّورًا عام 2019م باللغتين العربية والإنجليزية بعنوان (تمرين الشموخ/‏‏2) (تمرين السيف السريع/‏‏3).

متحف قوات السلطان المسلحة

يعد متحف قوات السلطان المسلحة إطلالة على تاريخ عمان العسكري عبر مراحله المختلفة، متمثلًا في قلعة بيت الفلج التاريخية التي تم بناؤها في عهد السيد سعيد بن سلطان في عام 1845م، ويعد متحف قوات السلطان المسلحة المتحف العسكري الوحيد بالسلطنة والذي من خلاله يستطيع الزائر الاطلاع على التاريخ العماني العسكري منذ فترة عمان قبل الإسلام إلى عصر النهضة، وذلك من خلال قاعات المتحف المتعددة وبما تحتويه من أسلحة وصور ووثائق تاريخية تنقل الزائر إلى تلك العصور ليشهد قصة الانتصارات والأحداث العسكرية التي تحكيها كل قاعة من قاعات المتحف، وسيلاحظ الزائر التطور الكبير الذي شهدته العسكرية العمانية من بعد عام 1970م ، كما أن المتحف يحتوي على معرض خارجي يحوي الكثير من المعدات العسكرية والتي قد سبق وأن استخدمت في قوات السلطان المسلحة مثل المركبات والدبابات والطائرات والسفن، ويؤدي متحف قوات السلطان المسلحة منذ أن تم افتتاحه رسميًّا تحت الرعاية السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – في 11/‏‏12/‏‏1988م، بقلعة بيت الفلج دورًا كبيرًا في تجسيد تاريخ العسكرية العمانية ودورها الحضاري المشرق، وإبراز إسهاماتها الكبيرة قديما وحديثا، حيث يضم المتحف أجنحة تؤرخ مسيرة قوات السلطان المسلحة وأدوارها الوطنية وأسلحتها التي استخدمتها في مراحلها المختلفة، ويسهم المتحف في إثراء الثقافة العسكرية العمانية، كما أصبح المتحف قبلة لزوار السلطنة من مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة، حيث يتيح الحصول على المعلومات بعدة لغات عالمية، بالإضافة إلى موقع إلكتروني على الشبكة الدولية (الإنترنت) والمطبوعات التعريفية.

وتنفيذًا للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى – حفظه الله ورعاه – والتي قضت بتسليم نسخة طبق الأصل من الرسالة الموجهة من المغفور له – بإذن الله تعالى – جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – إلى مجلس العائلة المالكة عبر مجلس الدفاع، تشرف متحف قوات السلطان المسلحة بعرض النسخة ابتداء من شهر مارس 2020م في القاعة المخصصة لعرض المنجزات العسكرية في عهد جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – والتي أتيح للاطلاع عليها من قبل زائري المتحف بمعسكر بيت الفلج.

التمارين المشتركة

تركز خطط التطوير وبرامج التدريب في قوات السلطان المسلحة على إدامة الجاهزية والكفاءة العالية وكل ما من شأنه تحقيق مهامها وواجباتها الوطنية، وتأتي التمارين العسكرية المشتركة في إطار هذه البرامج والخطط والتي تعد استمرارا للجهود التدريبية الموضوعة في هذا الشأن، علاوة على تجسيد أواصر التواصل والتعاون، وفي هذا الإطار وبهدف تعزيز وإدامة كفاءة قوات السلطان المسلحة ومنتسبيها في القيام بأدوارهم المقدسة الملقاة على عاتقهم، يتم تنفيذ التمارين والبيانات العملية المشتركة بمختلف مراحلها ومستوياتها لألوية وتشكيلات ووحدات وقواعد أسلحة قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني واختبار كفاءة المعدات وقدرات الأفراد وإمكاناتهم في كيفية التعامل مع الأسلحة المتطورة. نفذ الجيش السلطاني العماني العام المنصرم عددًا من التمارين منها: التمرين العماني الإماراتي المشترك (تعاون/‏‏2) مع القوات البرية بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة (2-4/‏‏2/‏‏2019م)، والبيان العملي للتمرين المشترك العماني الأميركي (وادي النار) بمشاركة وحدات من المشاة الأمريكية يوم 5/‏‏2/‏‏2019م، والبيان العملي المشترك العماني البريطاني (عاصفة الجبل) بمشاركة وحدات من القوات الملكية البريطانية يوم 20/‏‏2/‏‏2019م، والتمرين المشترك (النجاح/‏‏2) والذي نفذ بوحدة التدريب على القتال في المناطق الجبلية والمبنية بمعسكر الجبل الأخضر بالتعاون مع قوات من الجيش الهندي، والبيان العملي المشترك العماني الأمريكي (جندي البحر) وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني يوم 28/‏‏3/‏‏2019م، والتمرين العماني الإيطالي الذي استضافته جمهورية إيطاليا خلال الفترة (16-28/‏‏6/‏‏2019م)، كما نفذ الجيش السلطاني العُماني التمرين البريطاني المشترك (قلعة مسندم/‏‏1) خلال الفترة (16-27/‏‏10/‏‏2019م)، والبيان العملي (الحسم السريع) لتمرين قوة التدخل السريع بالذخيرة الحية يوم 23/‏‏10/‏‏2019م، والبيان العملي (الحسم السريع/‏‏2) لتمرين قوة التدخل السريع بالذخيرة الحية يوم 4/‏‏12/‏‏2019م، وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العُماني والبحرية السلطانية العُمانية إلى جانب كل من مدرعات سلطان عُمان، ومدفعية سلطان عُمان، كما شاركت وحدات من الجيش السلطاني العماني ممثلة في كتيبة استطلاع عمان في فعاليات التمرين العماني الفرنسي المشترك (محارب الجبل/‏‏3) بالجمهورية الفرنسية خلال الفترة (18-28/‏‏11/‏‏2019م)، كما نفذ الجيش السلطاني العماني ممثلا بقوات الفرق يوم 2/‏‏12/‏‏2019م البيان العملي لتمرين (الدرع الحصين/‏‏1) وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني، ولواء المشاه (11)، ومدفعية سلطان عمان، وهندسة قوات السلطان المسلحة، كما نفذ الجيش السلطاني العماني 13/‏‏2/‏‏2020م ممثلا في مظلات سلطان عمان وعدد من وحدات الجيش السلطاني العماني البيان العملي للتمرين المشترك العماني البريطاني (عاصفة الجبل) بمشاركة وحدات من القوات الملكية البريطانية. كما نفذ سلاح الجو السلطاني العماني عددًا من التمارين التعبويه بمشاركة عدد من الطائرات والأسلحة المستخدمة في سلاح الجو السلطاني العماني، ومن بينها التمرين المشترك (الجسر الشرقي/‏‏5) مع سلاح الجو الهندي خلال الفترة من (20-24/‏‏10/‏‏2019م)، وفعاليات التمرين الجوي العُماني البريطاني المشترك (البساط السحري) خلال الفترة من (8-18/‏‏9/‏‏2019م)، كما شارك سلاح الجو السلطاني العُماني والخدمات الطبية للقوات المسلحة يوم 17/‏‏10/‏‏2019م في التمرين (دولفين2019) والذي نفذته شركة مطارات عُمان بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، كما نفذ سلاح الجو السلطاني العماني خلال الفترة (6-26/‏‏2/‏‏2020م) فعاليات التمرين الجوي المشترك (الاختبار الدقيق) وبإسناد من البحرية السلطانية العمانية، وبمشاركة عناصر من القوات الجوية والطائرات المقاتلة بالولايات المتحدة الأميركية. كما شاركت عدد من سفن أسطول البحرية السلطانية العمانية في فعاليات التمرين الدولي المشترك (أمان19) والذي نفذته القوات البحرية لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في مياهها الإقليمية خلال الفترة من (8-12/‏‏2/‏‏2019م), ونفذت البحرية السلطانية العمانية التمرين البحري (خنجر حاد) في بحر عمان خلال الفترة(11-14/‏‏2/‏‏2019م) وذلك بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني العماني ومشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة، والتمرين البحري السنوي (أسد البحر) خلال الفترة (22/‏‏4 – 3/‏‏5/‏‏2019م)، وكذلك خلال الفترة من (6-10/‏‏10/‏‏2019م)، كما شاركت البحرية السلطانية العمانية في التمرين البحري الدولية لعام 2019م ((IMX19 خلال الفترة (5-11/‏‏11/‏‏2019م) بمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة بالملاحة البحرية.