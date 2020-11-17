التنمية الاجتماعية: السعي لتطوير البرامج والأنشطة الموجهة لمختلف شرائح المجتمع من أجل تحقيق مستوى معيشي ملائم فـي ظل أسرة متماسكة

في المحليات 17 نوفمبر,2020 نسخة للطباعة

تسعى وزارة التنمية الاجتماعية نحو تطوير برامجها وأنشطتها وخدماتها الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، بحيث يكون كل فرد قادرًا على استثمار كامل إمكاناته لتحقيق مستوى معيشي ملائم في ظل أسرة متماسكة ومجتمع مزدهر من خلال ما تقدمه الوزارة من برامج دعم وتمكين وتأهيل وتدريب الأسر والحالات القادرة على العمل والإنتاج وفق آليات وخدمات الحماية والرعاية الاجتماعية في إطار من التكامل التنموي المستدام وضمن أولويات وخطط وسياسات اجتماعية هادفـــة كل ذلك يتــم بالشراكة مع الجهــات ذات العلاقــة.

وفي الاحتفال بالذكرى الـ(11) ليوم المرأة العمانية تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فأنعم بوسام الإشادة السلطانية لعدد من الشخصيات النسائية، وقامت السيدة الجليلة حرم السلطان المعظم ـ حفظها الله ورعاها ـ بتسليمهن الأوسمة، كما قامت السيدة الجليلة بتكريم عدد (50) شخصية نسائية ممن لهن دور مشهود في تجسيد الشخصية النسائية المثابرة في مختلف مجالات التنمية الشاملة للبلاد، ويأتي هذا التكريم تقديرًا للإنجازات الملموسة التي حققتها المرأة في شتى الميادين، وتأكيدًا على الرعاية المستمرة التي توليها السلطنة لتمكين المرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في تنمية هذا البلد ورفعة شأنه، وامتدادًا للنهج الحكيم الذي اختطه المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه.

كما قامت وزارة التنمية الاجتماعية في إطار الاحتفال بهذا اليوم بتكريم بعض الموظفات المتقاعدات من الوزارة ممن لهن دور واضح في مسيرة العمل بالوزارة وتكريم عدد من النساء الرائدات في مجال العمل التطوعي.

وأعلنت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتخطيط والدراسات نتائج الدورة الأولى للمسابقة البحثية لموظفي الوزارة، والتي تقدم لها (21) مشاركًا ببحوث حول محوري:(الدعم المؤسسي، وتنمية الأسرة والمجتمع)، وقد جاء في المركز الأول بحث بعنوان:(الضغوط النفسية نتيجة وجود طفل من ذوي الإعاقة ضمن أفراد الأسرة العمانية وعلاقة ذلك ببعض المتغيرات واحتياجات الأسرة المعرفية والمادية والمجتمعية والاجتماعية) من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بشمال وجنوب الباطنة، وفاز البحث بالمركز الأول (مكرر) (متطلبات تطبيق نظام إدارة الجودة في ضوء المواصفة الدولية) من المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وحل في المركز الثاني البحث حول (الحاجات الإرشادية لدى المراهقين بمحافظة الداخلية في ضوء بعض المتغيرات) من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالداخلية، وجاء في المركز الثاني (مكرر) بحث (مدى جاهزية مستفيدي الضمان الاجتماعي في تبني خدمات الحكومة الالكترونية في محافظة ظفار) من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، وفي المركز الثالث جاء بحث (أثر الحوكمة على الأداء الوظيفي والسعادة الوظيفية لدى الموظفين بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية) من المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، إلى جانب مركز الثالث (مكرر) بحث (دور التأهيل طويل المدى على الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة الملتحقين بمراكز التأهيل الحكومية وأسرهم) من المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي

يشمل قطاع الرعاية الاجتماعية مجموعة من البرامج والخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة للفئات والحالات المحتاجة للرعاية والمساعدة بهدف تمكين وتوفير سبل الحياة الكريمة للحالات التي ترعاها منها الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي التي بلغ عددها بنهاية عام 2019م أربعًا وسبعين ألفًا وتسعًا وعشرين حالة، صرف لها مبلغ وقدره مائة وثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة واثنا عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريالًا عمانيًّا، مع منحة العيدين وشهر رمضان المبارك، كما بلغ إجمالي عدد الأفراد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي مائة وستة وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعين فردًا.

وأثنـــاء تعرض بعض محافظات السلطنة لعوامل وأنواء مناخية استثنائية كالعواصف والأمطار..

وغيرها، والتي غالبًا ما تسبب أو تلحق أضرارًا مادية في موقع الحدث تصنف هذه الأضرار على أنها كوارث جماعية أو فردية، وذلك حسب نوع وحجم الضرر، ويتم التعامل مع هذا الموقف بتقديم المساعدات العاجلة والإغاثة بعد تقييم ومعرفة الحاجات والمواد المطلوب تقديمها للمتضررين، وقد بلغ عدد الحالات التي قدمت لها مساعدات الكوارث خلال عام 2019م (134) حالة صرف لها مبلغ خمسة وستين ألفًا ومائة وستة وتسعين ريالًا عمانيًّا، كما صرف خلال العام ذاته مساعدات طارئة لعدد ألف وخمسمائة وسبع وستين حالة بمبلغ مائة وأربعة وأربعين ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات، كما تم صرف المساعدات الخاصة لعدد أحد عشر ألفًا وستمائة وأربع وسبعين حالة بمبلغ مليون وخمسة وخمسين ألفًا وخمسمائة وتسعة ريالات، وتقديم مساعـــدات المواســـاة لــثلاثمائـــة وسـت حالات بمبلغ اثنين وثمانين ألفًا وأربعمائة واثنين وأربعيــن ريالًا عمانيًّا، وكذلك تقديــم المساعــدات الأخــرى لعدد خمسة آلاف وأربعمائة وأربع وتسعــيـــن حالــة بمبـلــغ أربعمائة وتسعة عشر ألفــًا وثلاثمائة وواحد وستين ريالًا عمانيًّا، إلى جانب تقديم أربعمائة منحة حج لحالات الضمان الاجتماعي بواقع ألف ريال لكل حاج.

وفي إطار جهود الوزارة في تشغيل أفراد أسر الضمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة فقد تم خلال 2019م إيجاد فرص عمل لأربعمائة وثمانية أفراد من أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمها، وفرص عمل لـمائتين وثمانية وسبعين فردًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

البحــوث والدراســات الاجتماعيـــة

كما تقوم الوزارة بإجراء العديد من البحوث الاجتماعية المختلفة ـ لا سيما ـ المتعلقة بطلبات معاش الضمان الاجتماعي وحالات المتابعة والكوارث..

وغيرها، بالإضافة إلى إجراء بحوث اجتماعية لصالح جهات أخرى مثل طلبات الزواج من الخارج وطلبات المساعدة لطلاب جامعة السلطان قابوس وطلبات المساعدة من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والإسكان.

.وغيرها، حيث بلغ إجمالي عدد هذه البحوث الاجتماعية خلال عام 2019م مائة وخمسة آلاف وسبعمائة وستة بحوث منها ستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وأربعون بحثًا متعلقًا بمجال عمل وزارة التنمية الاجتماعية، وتسعة آلاف وثلاثمائة وواحد وستين بحثـــًا تم تنفيذها لصالح جهات أخرى.

وخلال عام 2019م نفذت الوزارة عدد ثلاثة آلاف ومائتين وثماني وتسعين حملة لضبط المتسولين نتج عنها ضبط ألف وثمانمائة وأربعة عشر متسولًا منهم مائة وتسعون متسولًا عمانيًّا، وألف وستمائة وأربعة وعشرين متسولًا غير عماني، وبتوزيع إجمالي هؤلاء المتسولين وفقًا لنوع الجنس يتضح وجود ألف وأربعمائة ذكر وأربعمائة وأربع عشرة أنثى.

وفي إطار اختصاص الوزارة بإجراء الدراسات الاجتماعية فلقد تم البدء في عام 2019م بإجراء عدد (3) دراسات علمية وهي: دراسة أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على تنشئة الطفل العماني، ودراسة اتجاهات الشباب العمانيين الحاصلين على الدبلوم العام وما فوق نحو ريادة الأعمال، ودراسة جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي في تفعيل العمل التطوعي في السلطنة.

رعايــة كبـــار الســــن

كما تأوي دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق عددًا من الأشخاص المسنين ـ لا سيما ـ الذين لا يوجد لديهم معيل من أقاربهم يقوم برعايتهم وخدمتهم وتلبية احتياجاتهم الحياتية، حيث بلغ عدد النزلاء في هذه الدار حتى نهاية عام 2019م (44) نزيلًا (33 ذكرًا و11 أنثى)، كما بلغ عدد المسنين المتلقين لخدمات الرعاية المنزلية خلال ذات العام (1610) مسنين (730 ذكرًا و880 أنثى).

دعـــم المجالــس العامــة

وتهدف وزارة التنمية الاجتماعية من خلال المساهمة التي تقدمها لمشروعات الجهود الذاتية إلى زيادة التعاون والترابط بين أفراد المجتمع والاعتماد على النفس وتأصيل العادات والقيم الاجتماعيـة الهادفة، وتشجيع أفراد المجتمع على الأخذ بزمام المبادرة في المساهمة والمشاركة في تنمية مجتمعهم المحلي وذلك بجهودهم الذاتية، حيث ساهمت الوزارة خلال عام 2019م في دعم (85) مجلسًا عامًّا في مختلف المحافظات بمبلغ مائتين وخمسة وخمسين ألف ريال عماني.

برنــــامـــج تمكيـــــن

كما تبنت الوزارة برنامج (تمكين) الذي يستهدف الحالات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود بهدف تحويلها إلى حالات معتمدة على ذاتها، واستثمار قدراتها، وتعزيز مفهوم العمل الذاتي والتقليل من مصاريف الضمان الاجتماعي، إلى جانب مساعدة هذه الحالات إداريًّا وفنيًّا وماليًّا لإدارة مشروع صغير أو متوسط، وذلك من خلال المسارات الأربعة لهذا البرنامج، والمتمثلة في: التشغيل المباشر، والتدريب المقرون بالتشغيل، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتوعية والتثقيف، وخلال عام 2019 المنصرم بلغ عدد الحالات التي تبنت مشروعًا ذاتيًّا (69) حالة (1 ذكر و68 أنثى)، والحالات التي حصلت على وظيفة في القطاع الحكومي (9) حالات (3 ذكور و6 إناث)، كما بلغت الحالات التي حصلت على وظيفة في القطاع الخاص (103) حالات (42 ذكرًا و61 أنثى)، وإحالة (39) حالة (2 ذكر و37 أنثى) للتدريب على حرفة معينة، وإحالة (2687) حالة (680 ذكرًا و2007 أنثى) للتدريب على رأس العمل، كما أن هناك (506) حالات (31 ذكرًا و475 أنثى) قيد التمكين ولا تزال تحت مظلة الضمان الاجتماعي، إلى جانب خروج 32 حالة (1 ذكر و31 أنثى) من مظلة الضمان الاجتماعي بعدما تم تمكينها.

خدمــات الأشخــاص ذوي الإعاقــة

وبهدف تمكين وتأهيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من الاعتماد على أنفسهم في تدبير شؤون حياتهم تقدم الوزارة مجموعة من البرامج الرعائية والخدمات الاجتماعية المختلفة لهذه الفئة، ومن ذلك (مركز التقييم والتأهيل المهني) الذي يهدف إلى رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، وقد بلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز بنهاية 2019م (79) ملتحقًا منهم (39) من الذكور و(40) من الإناث، وهناك أيضًا (مركز الأمان للتأهيل) الذي يقدم للملتحقين به عددًا من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية، وفي نهاية عام 2019م بلغ إجمالي عدد الملتحقين بالمركز (526) طفلًا وطفلة منهم (338) من الذكور و(188) من الإناث، وهناك أيضًا (مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة) التي تهدف إلى رعاية الأطفال المعاقين من سن (2 ـ 14) سنة من الجنسين ممن يعانون من مختلف الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية والإعاقة الحركية، حيث بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز (2666) ملتحقًا منهم (1490) من الذكور و(1176) من الإناث بنهاية عام 2019م موزعين على (28) مركزًا في مختلف محافظات السلطنة، كما توجد مراكز التأهيل الخاصة التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع الدور المنوط بالمؤسسات والمراكز الحكومية، حيث قدمت خدماتها حتى نهاية 2019م لـ(1228) ملتحقًا منهم (920) من الذكور و(308) من الإناث، كما تقدم الوزارة مجموعة من الأجهزة التعويضية والخدمات الأخرى المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغ عددهم بنهاية 2019م (1875) فردًا منهم (915) من الذكور و(960) من الإناث.

التنميـــة الأسريــــة

بهدف تنمية الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة لها من خلال الخطط والمشاريع الموجهة إلى تمكين وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعيًّا واقتصاديًّا، فإن الوزارة تعمل على تقديم برامج اجتماعية وخدمات مختلفة كخدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، بهدف التقليل أو الحد من هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولاً إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها ـ لا سيما ـ في ظل المتغيرات والمؤثرات الحياتية المتسارعة، حيث بلغ عدد الحالات المستفيدة من خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية المكتبية (1497) حالة منها (722) ذكرًا و(775) أنثى خلال عام 2019م، كما للوزارة خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، وبلـــغ عدد المكالمات الهاتفيــة عبر هذا الخط (37) مكالمة (2 ذكر و35 أنثى)، كما تعمل دائرة الحماية الأسرية بالوزارة على وضع الخطط والبرامج التوعوية والرعائية وتقديم خدمات الحماية اللازمة لمختلف أفراد الأسرة، والتعامل مع الحالات التي تتعرض لمختلف المشاكل والقضايا الأسرية وفق اللوائح والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حيث تتعامل هذه الدائرة مع حالات النساء اللاتي يتعرضن لنوع من العضل، والتي بلغ عددهن خلال 2019م (26) حالة، أما عدد حالات الأطفال المعرضين للإساءة وفقًا لعدد البلاغات الواردة لـ(خط حماية الطفل) على الرقم المجاني (1100) بلغت (707) حالات (383 ذكرًا و324 أنثى)، وأيضًا عدد حالات الأطفال المعرضين للإساءة الّذين تعاملت معهم لجان حماية الطفل (488) حالة (279 ذكرًا و209 إناث)، في حين وصل عدد حالات الإتجار بالبشر إلى (19) حالة جميعها من جنسيات وافدة، وقدم لها خدمات الرعاية اللازمة ومعاملتها وفقًا للقانون المعمول به في هذا الشأن.

ويرعى (مركز رعاية الطفولة) الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيث يقدم لهم الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة بالإضافة إلى البرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والأنشطة الأخرى الخاصة بالطفولة، وقد بلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز حتى نهاية عام 2019م (98) طفلًا منهم (52) ذكورًا و(46) إناثًا، كما عمــــلت الوزارة على إنشاء (بيوت إدماج الشباب) للذين تجاوزت أعمارهم أربع عشرة سنة من الذكور في الفئة العمرية من (14 ـ 20) عامًا المحرومين من الرعاية الأسرية الطبيعية، وعددهم (60) شابًّا.

كما تقدم (دور الحضانات) وهي مؤسسات اجتماعية تشرف عليها الوزارة خدمات اجتماعية وتربوية وثقافية للأطفال من سن ستة شهور إلى ثلاث سنوات ونصف، ويتم متابعة هذه الحضانات من قبل الوزارة للتأكد من التزامها باللوائح والقوانين المنظمة لذلك وتصحيح مسارها في حال الإخلال بعملها، وقد بلغ عدد الحضانات بنهاية عام 2019م (330) حضانة، كما بلغ عدد الأطفال الملتحقين بها أحد عشر ألفًا وأربعمائة واثنين وسبعين طفلًا منهم (5887 ذكرًا و5585 أنثى)، وهناك أيضًا (بيوت نمو الطفل) وهي مؤسسات أهلية تطوعية تدار بالجهود الذاتية، وهدفها المساهمة في تنشئة الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة للفئة العمرية من سن 3 سنوات ونصف إلى ما دون سن ست سنوات، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين بها (1280) طفلًا (642 ذكرًا و638 أنثى)، كما توجد (أركان الطفل) وهي مؤسســـات تتبع بعضها (جمعيات المرأة العمانية) وعدد الأطفــال الملتحقين بها (6140) طفلًا (3076 ذكرًا و3064 أنثى)، وبعضها الآخـــر تتبع (مراكـز تنمية المرأة الريفية) وعدد الأطفال فيها (434) طفلًا (192 ذكرًا و242 أنثى)، وجميعها تقدم خدمات اجتماعية وترفيهية وتربوية للأطفال في الفئة العمرية بين 3 سنوات ونصف إلى سن ما قبل المدرسة.

الجمعيــــات الأهليـــــة

وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالإشراف على الجمعيات الأهلية والمهنية وجمعيات المرأة العمانية والأندية الاجتماعية للجاليات الأجنبية كمتابعة أعمال هذه الجمعيات للتأكد من التزامها بأحكام قانون الجمعيات الأهلية والقرارات واللوائح الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمالها، والإشراف على اجتماعات الجمعية العمومية ومتابعة الأنشطة التي تنفذها هذه الجمعيات، وقد بلغ عدد جمعيات المرأة العمانية (59) جمعية و(6) فروع، وبلغ عدد عضواتها (9509) عضوات، فيما بلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية (41) جمعية وعدد أعضائها (4202) عضو إلى جانب عدد (21) ناديًا اجتماعيًّا للجاليات الأجنبية وبأعضاء بلغ عددهم الإجمالي (3148) عضوًا، وتعمل الوزارة على بناء شراكات هادفة مع الجمعيات لخدمة المجتمع.

أنشطـــة خدمــة المجتمــع

والعمــل التطوعـــي

وحول أهم البرامج والأنشطة المنفذة خلال عام 2019م المنصرم فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس في مختلف محافظات السلطنة وبواقع خمسة أيام لكل محافظة خلال شهري يوليو وأغسطس، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث يستهدف ـ بالأخص ـ فئة الشباب، وذلك ترجمة لتوجه الوزارة في إشباع حاجات هذه الفئة بالموضوعات الاجتماعية وتنشيط المشهد الاجتماعي في اتجاه يتنامى مع الحراك الاجتماعي الذي تشهده السلطنة على مختلف الأصعدة.

كما احتفلت الوزارة في الخامس من ديسمبر لعام 2019م المنصرم بتتويج الفائزين في الدورة السادسة لجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي، فعلى مستوى الجمعيات والمؤسسات تم حجب المركز الأول، وحصل مشروع (الرعاية المجتمعية للمسنين) التابع لجمعية إحسان على المركز الثاني، وحصل مشروع (حملة أمـــان للسلامة المنزلية) التابع لصندوق التضامن الأهلي على المركز الثالث، أما على مستوى الأفراد فقد حصل مشروع (شق طرق جبلية) لصاحبه سعيد بن حمدان المقيمي على المركز الأول، ومشروع (متحف البيت الغربي) لـصاحبته زكية بنت ناصر اللمكية على المركز الثاني، ونال مشروع (صوّارة) على المركز الثالث.

وتأتي أبرز أهداف الجائزة في ترسيخ ونشر ثقافة العمل التطوعي باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المجتمع العماني المتطور، وتفعيل أوجه التعاون والمسؤولية الاجتماعية بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وتشجيع مبادرات المؤسسات التطوعية والخاصة في زيادة مساهمتها لدعم المشاريع التطوعية النوعية المجيدة للمساهمة في العملية التنموية، وتحفيز التنافس البناء لخدمة المجتمع من خلال المشاريع المتنوعة التي تعمل على تطوير المجتمعات المحلية وتنميتها، كما تهدف الجائزة إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية التطوعية والشركات والأفراد للإسهام بمشاريع بناءة، وتوجيه اتجاهات الأجيال الشابة لممارسة العمل التطوعي والعطاء المثمر، وتكوين بنية أساسية قادرة على تبني المشروعات التطوعية وتوجيهها ودعمها ومتابعتها.

وفي إطار برامج المسؤولية الاجتماعية فلقد تم تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج بالشراكة مع الشركات والمؤسسات المختلفة في عام 2019م والتي بلغ إجمالي مبلغها للبرامج غير الإنشائية مليونين ومائة وعشرين ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانين ريالًا عمانيًّا، ومبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة واثنين ألف ريال عماني للمشاريع الإنشائيـــة.