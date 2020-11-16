جلالة السلطان يتلقى التهاني بالعيد الوطني المجيد من فهد بن محمود وشهاب بن طارق

مسقط ـ العمانية:

تلقَّى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة من صاحب السمو السيِّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بمناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة،

فيما يلي نصها:

حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم أبقاه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

مع الإطلالة المباركة للذكرى الخمسين للعيد الوطني المجيد، وتواصلًا للنهضة الشاملة التي تحققت خلالها منجزات حضارية وتنموية في كافة أنحاء السلطنة .. فإنه ليطيب لي يا صاحب الجلالة أن أرفع إلى مقامكم السامي بهذه المناسبة السعيدة، باسمي وباسم مجلس الوزراء الموقر، أخلص آيات التهاني والتبريكات، مبتهلين إلى المولى عزَّ وجلَّ أن يديمكم لهذا الخليج 365 العزيز، مؤيدًا بنصره، ومحفوفًا برعايته وتوفيقه الدائم، لتحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار.

صاحب الجلالة السُّلطان المعظم ..

إن عُمان اليوم تزهو وتفتخر بما تحقق لها من نِعم وتقدُّم في كافة المجالات، وهي ثمار خمسة عقود من منجزات شملت كل ربوع البلاد، حيث أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى السُّلطان قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ لتتواصل المسيرة الخيِّرة بقيادة جلالتكم ـ أبقاكم الله ـ أخذًا بأحدث المستجدات، ومواكبة العصر في ميادين العلم والمعرفة، واستشراف آفاق المستقبل برؤية طموحة “عُمان 2040” تركز على دعم النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية مصحوبة ببرامج الحماية الاجتماعية، مع ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق، وإرساء نظام تعليمي وصحي بجودة عالية، ضمانًا لتواصل البناء والعمران لمصلحة الأجيال المتعاقبة.

إن هذه الجهود سوف تواصل مسارها نحو المزيد من التقدم والنماء بكل عزيمة وثبات لمواجهة تحدِّيات المرحلة الراهنة وما تتطلبه من تضحيات وتعاون من الجميع.

إن مجلس الوزراء في هذه المناسبة الطيبة، ليواصل بذل المزيد من الجهود تحقيقًا

للأهداف المنشودة، كي تظل عُمان الغالية تنعم بالخير والتقدُّم والرِّفعة..حفظكم الله وأمدَّكم بعونه وتوفيقه، مبتهلين إلى المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة العطرة وجلالتكم تتمتَّعون بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد.. إنه سميع مجيب الدعاء.

وكل عام وجلالتكم بخير ومسرَّة ..

وتلقَّى حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برقية تهنئة من صاحب السمو السيِّد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، بمناسبة العيد الوطني الخمسين للنهضة.. فيما يلي نصها:

مولاي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظكم الله ورعاكم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يحتفل الخليج 365 العزيز خلال هذه الأيام المجيدة المباركة بالعيد الوطني الخمسين للنهضة، هذا اليوم المجيد الذي تستحضره عُمان وهي تقف بعزَّة وسموٍّ على إنجازات خمسين عامًا مضيئة، مفتخرة بحاضر مشرق، متطلعة لمستقبل واعد بإذن الله.

وبهذه المناسبة المجيدة يشرفني يا مولاي ويشرف قواتكم المسلحة الباسلة وقوات الفرق الظافرة وجميع منتسبي وزارة الدفاع أن نرفع إلى مقامكم السامي أجلَّ عبارات التهاني وأعمق الأماني، سائلين المولى جلَّت قدرته أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم، وينعم على عُمان العزيزة مزيدًا من التقدُّم والنماء في ظل عهدكم الميمون.

مولاي صاحب الجلالة: الثامن عشر من نوفمبر المجيد مناسبة وطنية جليلة خالدة في أنفس العمانيين، والاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للنهضة، هو تخليد لمشوار حضاري كبير وبداية لنهضة متجدِّدة شاملة، وتأسيس لمرحلة ستكون شاهدة بإذن الله تعالى على حكمتكم السديدة، وعلى قدرة الإنسان العماني على مواكبة عجلة الحضارة الحديثة ومسايرة متطلبات العصر، وبناء المستقبل الواعد بالنماء والازدهار، فعلى مدى نصف قرن شهدت بلاد الخير نموًّا مطردًا في مختلف مجالات ومناحي الحياة وعلى كافة الأصعدة، وكانت قواتكم المسلحة الباسلة علامة مضيئة مشرقة من علامات الخمسين عامًا الخيِّرة، متشرفة بكريم عنايتكم وفضل رعايتكم السامية لها، مؤكدة مواصلة مسيرة العمل المتكامل، بما يحقق نماء عمان وازدهارها وطمأنينة مواطنيها، راعية لثوابت الأمن والاستقرار الوطنية والسلم على أرض الخليج 365 العزيز.

مولاي القائد الأعلى: إن قواتكم المسلحة، وقوات الفرق الباسلة، وجميع منتسبي وزارة الدفاع وهم يحتفلون بهذا اليوم الجليل، صانعين منه شعلة مضيئة، ليجدِّدون لكم صاحب الجلالة العهد والولاء والحبَّ والعرفان، معاهدين جلالتكم على المضي بكل ثبات في الحفاظ على أمن ومكتسبات الخليج 365 ورعاية الثوابت الوطنية بما يحقق استمرار مسيرة النهضة العمانية المتجدّدة تحت ظل قيادة جلالتكم الحكيمة.

حفظكم الله يا مولاي راعيًا وعاهلًا وقائدًا لهذا الخليج 365 وأمدَّكم بعمر مديد وعون وتوفيق من لدنه جلَّت قدرته، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وكل عام وجلالتكم بموفور الصحة والسعادة والهناء وقواتكم المسلحة في قوة وازدهار وعزَّة وانتصار.