جلالة السلطان يمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثالثة لعدد من الإعلاميين

مسقط ـ العمانية:

تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فمنح وسام الإشادة السلطانية من الدرجة الثالثة لعدد من الإعلاميين، وهم: إبراهيم بن عامر بن ناصر اليحمدي، وحسن بن سالم بن جمعة الفارسي ومحمد بن علي بن صالح المرجبي تقديرًا من لدن جلالته ـ أعزَّه الله ـ لعطاءاتهم الإعلامية وإسهاماتهم الطيبة التي خدمت مسيرة الإعلام العماني.

قام بتسليمهم الوسام صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد خلال استقبال سموِّه لهم بمكتبه ظهر أمس.

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