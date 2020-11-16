(الثقافة والإعلام والسياحة) بالدولة تناقش خطة عملها لدور الانعقاد السنوي الثاني

ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة أمس في اجتماعها الأول لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة خطة عملها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، كما اطلعت على عدد من التقارير والمقترحات المقدمة من المكرمين أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد اللمكية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، المسودة النهائية لدراسة (المحتوى الثقافي العماني الرقمي) والمسودة النهائية لدراسة الحارات العمانية بين الاستثمار السياحي والفن المعماري)، وذلك تمهيدا لرفعهما لمكتب المجلس.

وفي ختام الاجتماع اطلعت اللجنة على ما استجد من موضوعات على جدول أعمالها، واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.

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