أكاديمية السلطان قـابوس لعلوم الشرطة .. مسيرة من التطور والإنجازات

في المحليات 15 نوفمبر,2020 نسخة للطباعة

تعتبر أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إحدى معطيات النهضة المباركة، كما أنها تمثل المؤسسة التدريبية والتعليمية الرئيسة المعنية بتنفيذ سياسة التدريب والتأهيل بشرطة عمان السلطانية إلى جانب معهد تدريب الضباط ومراكز وأقسام التدريب بمختلف تشكيلات جهاز الشرطة.

وهي بمسيرتها الحافلة بالتطور والريادة تعد منارة علم ومعرفة ورافدا هاما يضخ في شرايين الخليج 365 كفاءات مدربة ومؤهلة لأداء المهام والواجبات الشرطية والأمنية على أكمل وجه.

وقد شهدت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة خلال السنوات الماضية عددا من التحديثات المتعلقة بالمنشآت التدريبية وأيضا بالبرامج العلمية والتطبيقات العملية التي تضمن توفير بيئة تدريبية وتعليمة رائدة في المجال الشرطي والأمني.

الموقع الإلكتروني

مواكبةً للتطور المتسارع الذي تشهده شرطة عُمان السلطانية في كافة المجالات الشرطية، فعلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة موقعها الإلكتروني:

(www.sqaps.edu.om)، والذي يساهم في الارتقاء بدور أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في التأهيل العلمي ورفع المستوى الثقافي من خلال التعريف بأنشطة وفعاليات المرفق الأكاديمي وإصداراته الثقافيّة، كما أنه يُعد نافذة تواصل مع مختلف شرائح المجتمع والمهتمين بالجانب الأكاديمي.

المنصة التعليمية

في ظل الأوضاع الصحية الراهنة التي تأثرت بجائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وما تفرضه من إجراءات للحد من انتشار الفيروس كالتباعد الجسدي، والتقليل من أعداد التجمعات البشرية، فقد تم خلال الفترة الأخيرة تدشين المنصة التعليمية الخاصة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، حيث وفرت بيئة تعليمية نموذجية بما تضمنه من تقنيات وخصائص حديثة.

وتحتوي المنصة التعليمية على عدة خصائص ساعدت المحاضرين على عرض دروسهم ومحاضراتهم رقميا للدارسين لدراستها والاستفادة منها، كما أتاحت إمكانية عقد الواجبات والأنشطة الدراسية والامتحانات عبر المنصة التعليمية، كما وفرت المنصة التعليمية للدارسين قنوات للتواصل المباشر مع الهيئة التدريسية والاستفسار عن محتويات الدراسة، ومكنتهم أيضا من تسليم بحوثهم والاطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر.

معهد التدريب التخصصي

نفذت الأكاديمية ممثله في معهد التدريب التخصصي خلال العام الحالي عددا من البرامج والدورات التدريبية وحلقات العمل وذلك بمشاركة منتسبين من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، تضمنت تنفيذ عدد من دورات المهارات العملياتية والإدارية للضباط والرتب الأخرى، وعقد عدد من حلقات العمل حول أدوات ومناهج البحث العلمي.

كلية الشرطة

استقبلت كلية الشرطة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة دورات جديدة من الضباط المرشحين بعد اجتيازهم للاختبارات التحريرية والشرطية والرياضية المقررة.

وتنوعت الدفعات الملتحقة هذا العام بكلية الشرطة لتضم الدفعة (السابعة والأربعين) من الضباط المرشحين الجامعيين والدفعة الرابعة والأربعين من الضباط المرشحين بنظام الدبلوم في القانون وعلوم الشرطة والدفعة الثامنة من الضباط المرشحين بنظام الخدمة المحدودة.

وسيخضع المرشحون خلال مرحلة التدريب لبرنامج تأسيسي يشتمل على برامج رياضية، وتدريبات عسكرية لإكسابهم المهارات الميدانية والعسكرية، إلى جانب برنامج أكاديمي يتلقون خلاله العلوم القانونية والشرطية المختلفة، إضافة إلى تطبيقات عملية في تشكيلات الشرطة تعينهم على معرفة تفاصيل العمل الشرطي عن كثب وترفع من كفاءتهم لأداء مهام عملهم على أكمل وجه.