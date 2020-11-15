«الشورى» يفتتح دور الانعقاد الثاني .. الاستماع إلى عدد من الردود الوزارية والإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة

في المحليات 15 نوفمبر,2020 نسخة للطباعة

مسقط ـ العمانية: تنفيذًا للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القاضي بافتتاح أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني لمجلس عُمان ممثلاً بمجلسي الدولة والشورى، افتتح مجلس الشورى أمس أعمال دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

وبدأت الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني بكلمة لسعادة رئيس مجلس الشورى قال فيها إنه بناءً على الأوامرِ السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وعملاً بأحكامِ ومبادئ النظام الأساسي للدولة، يَسُرني إعلان افتتاح أعمال دورِ الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة لمجلس الشورى، ونحن إذ نعيشُ هذه الأيام الوطنيةُ الخالدةَ في ذاكرةِ عُمان وأبنائها الكرام بالفرح والسرور ابتهاجاً بالعيد الوطني الـ 50 المجيد. ورفع رئيس وأعضاء مجلس الشورى والعاملون بالأمانة العامة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظهُ اللهُ ورعاه ـ بمناسبة العيد الوطني الـ50 المجيد سائلين المولى جلّت قدرته أن يعيد هذه المناسبة العظيمة على جلالته أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة، وأن يحيط بلادنا بالأمنِ والأمان والرخاء والازدهار. وأضاف سعادة رئيس المجلس قائلا: “ يتزامن افتتاح دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة التاسعة للمجلس مع بدء تطبيق الرؤية المستقبلية عُمان 2040، والخطة الخمسية العاشرة 2021-2025م، التي تُعد الخطة الخمسية الأولى في الرؤية

المستقبلية للسلطنة التي تعتبر جسر عبورٍ آمنا نحو نهضةٍ متجددةٍ قوامها الإنسان العماني وسلاحها العلمُ والمعرفة والريادة في كافةِ مناحي الحياة.

بعدها أدى الأعضاء الأربعة البدلاء للأعضاء السابقين القسم وهم سعادة سالم بن علي العمــري ممثل ولاية سدح، وسعادة سليم بن سالم العسكري ممثل ولاية محوت، وسعادة علي بن راشد الغيثي ممثل ولاية البريمي، وسعادة محمد بن أحمد المدحاني ممثل ولاية مدحاء. بعد ذلك فُتح باب الترشح لمنصب نائب رئيس المجلس، وحسب اللائحة الداخلية للمجلس تقتضي الإجراءات اختيار عضوين من اللجنة التشريعية والقانونية من غير الراغبين في الترشح يتوليان متابعة عملية فرز الأصوات. وبعد فتح باب الترشح، تقدم للتنافس على منصب نائب الرئيس 4 أعضاء وهم سعادة عبدالله بن خليفة المجعلي، وسعادة علي بن أحمد المعشني، وسعادة مالك بن هلال اليحمدي، و سعادة يعقوب بن محمد الحارثي.

ثم قام أعضاء المجلس بالتصويت الإلكتروني عبر نظام التصويت وفقا للإجراءات المتبعة، إلا أنه لم يحظ أحد المترشحين بالأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، حيث جرت بعدها جولة ثانية وخاض الجولة الثانية كل من سعادة علي بن أحمد المعشني، وسعادة يعقوب بن محمد الحارثي، ليفوز بمنصب نائب رئيس المجلس بأغلبية الأصوات سعادة يعقوب بن محمد الحارثي بعد حصوله على 45 صوتًا. وتأتي إعادة تعيين نائب لرئيس المجلس وفقًا للمادة (44) من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أنه:” في حالة خلو مكان الرئيس أو أحد نائبيه بسبب

الاستقالة أو إسقاط العضوية، أو الوفاة، أو العجز الكلي أو بقرار من المجلس في حال فقد الثقة والاعتبار أو الاخلال بواجبات العضوية وفقاً لحكم المادة “58 “مكرراً

“ 17” من النظام الأساسي للدولة.

تم خلال الجلسة الاستماع إلى عدد من الردود الوزارية منها رد معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على السؤال الموجّه بشأن الاستفادة من المياه المالحة والمعالجة ثلاثيًا في إنتاج المحاصيل العلفيّة ، بالإضافة إلى رد

سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة على السؤال الموجّه بشأن مخلفات شركة أوربك في ميناء صحار. كما تم خلال الجلسة الإحاطة بمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وذلك استنادًا إلى المادة (58) مكررا (40 ) التي تنص على أن تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. حضر أعمال الجلسة أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس. تجدر الإشارة إلى أن لجان المجلس الدائمة قد باشرت حسب اختصاصاتها دراسة كل من مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021م، ومشروع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025م)، تمهيدا لمناقشتهما خلال جلسات المجلس القادمة.