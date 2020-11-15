(الاوقاف): إعادة افتتاح أكثر من (700) جامع ومسجد على مستوى محافظات السلطنة

مع مراعاة الالتزام بالاحترازات الوقائية التي حددتها الوزارة مسقط ـ العمانية: تصوير :ـ سعيد البحري والعمانية

أعيد فجر أمس فتح عدد من الجوامع والمساجد وفقًا لقرار اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بإعادة افتتاح الجوامع والمساجد التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 400 مصل وبنسبة 30 % من إجمالي جوامع ومساجد السلطنة، مع مراعاة الالتزام بالاحترازات الوقائية التي حددتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في الدليل الارشادي الذي أصدرته الأسبوع الماضي.

وقال زاهر بن عبد الله الحوسني ـ مدير دائرة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية: إن تسجيل الطلبات عبر الموقع لا يزال متاحا لأي مشرف أو وكيل مسجد يرغب في تعبئة الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطلب وتقديمها إلكترونيا لأخذ الموافقة الفورية على طلبه.

وأضاف: إن دائرة المساجد بالوزارة رفضت عددًا من الطلبات التي وردتها من الوكلاء، لعدم استيفائها الشروط الواردة بالدليل الارشادي ولتعليمات اللجنة، وستكون هناك متابعة مستمرة للمساجد التي تم افتتاحها للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية.

وتجاوز إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها مشرفو ووكلاء المساجد (700) جامع ومسجد على مستوى مختلف محافظات السلطنة

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