السلطنة تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

شاركت السلطنة امس الأول في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية وبحضور ممثلي الدول الأعضاء من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس عبر الاتصال المرئي الذي يدار من العاصمة الأردنية (عمّان).مثّل السلطنة في هذا الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة، رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.

وقد أشاد معالي الدكتور أحمد السعيدي ـ رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بالعاملين في القطاع الصحي في العالم العربي والعالم أجمع على الجهود القيمة والعمل النبيل والتضحيات التي يقومون بها في سبيل خدمة الإنسانية.

وأضاف معالي الدكتور: إن العاملين الصحيين ضربوا أروع الأمثلة وأسمى التضحيات وبذلوا النفس والوقت والروح في سبيل خدمة الإنسانية وأداء الواجب.

وأعلن معالي الدكتور إن المجلس وافق على منح شهادات فخرية للأطباء المنتسبين للمجلس العربي ممن وافتهم المنية اثناء تلبية الواجب المهني.

وقد استعرض الاستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس ـ الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية خلال الاجتماع التقرير المرحلي للأمانة العامة للمجلس حيث تضمن ملخصاً عن أعمال المجلس خلال الستة أشهر الأخيرة وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات المكتب التنفيذي والهيئة العليا للمجلس، وبيان أعمال المجلس بمختلف تشكيلاته في ظل جائحة فيروس (كوفيد – 19) والخطوات التي قامت بها الأمانة العامة في سبيل متابعة تنفيذ الخطة التشغيلية للمجلس 2020، بالإضافة إلى اعتماد تعيين رؤساء الوحدات الأكاديمية ضمن الأمانة العامة ومناقشة تعيين الأمين العام المساعد إلى جانب مناقشة المقترحات المقدمة من الأمين العام حول التنظيم الإداري والتنسيق في الأمانة العامة والمكاتب التابعة له كما تم التطرق إلى بعض الأعمال الفنية والإدارية والتقنية الخاصة بالمجلس.

الجدير بالذكر أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية يعمل وفق استراتيجية مشتركة هدف إليها القرار الموحد لمجلس وزراء الصحة العرب بتشكيل هذا المجلس لتحسين الخدمات الصحية ورفع الكفاءة العلمية والعملية لدى مقدمي الخدمة في الدول العربية الأعضاء ويترأس أمانة المجلس في دورته الحالية الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس والذي يعد أول عماني يشغل هذا المنصب الذي تم انتخابه من قبل مجلس وزراء الصحة في شهر آذار من عام 2019م.