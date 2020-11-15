مسقط تتزين بيوم المجد

ابتهاجًا بالعيد الوطني الـ50 المجيد .. تتزين طرقات محافظة مسقط بمصابيح الزينة التي بدأ تشغيلها يوم أمس بشارع السلطان قابوس، حيث تتنوع أشكالها الهندسية المستلهمة من الزخارف العمانية وبألوان علم السلطنة لتتمازج الألوان الثلاثة الأخضر والأحمر والأبيض لتضفي البهجة على الأجواء الوطنية التي تعيشها عمان احتفالًا بالمناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا؛ ليترجم العماني انتماءه لهذه الأرض الطيبة بترسم خُطى جلالة السلطان الراحل قابوس بن سعيد ـ طيَّب الله ثراه ـ وتشمير السواعد للعمل، ولتلهج الألسن بالدعاء بأن يديم علينا نعمة الازدهار والأمن والأمان، ويحفظ هذا الخليج 365 الغالي ونهضته المتجددة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه. «تصوير: كومار»

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