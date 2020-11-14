لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بـ(التعليم العالي) ترخص عددا من البرامج الأكاديمية الصحية والإدارية

تم منح أول برنامج خاص لفئة الإعاقة السمعية في التصميم

وافقت لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمنح ترخيصا لأول برنامج خاص لفئة الإعاقة السمعية في التصميم وهو برنامج بكالوريوس العلوم في التصميم الجرافيكي الرقمي للكلية العلمية للتصميم، جاء ذلك في اجتماعها الخامس.

حيث تم تصميم البرنامج ليتلاءم مع طبيعة هذه الفئة من الطلبة، بالإضافة إلى تبني طرق تدريس ووسائل وخدمات مساندة مناسبة لطلبة الإعاقة السمعية، كما حصلت الكلية على ترخيص لبرنامجين آخرين وهما: برنامج ماجستير الفنون في الفنون الجميلة وبرنامج ماجستير التصميم لمنح الطلبة فرصة لمواصلة دراساتهم العليا في مجال التصميم والفنون الجميلة، كما وافقت اللجنة على طلب كلية الخليج بتحويل الارتباط في برنامج دبلوم وبكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في علوم الحاسوب من جامعة ستارفوردشاير إلى جامعة كارديف ميتروبوليتين البريطانية، وللبرنامج عدة مسارات فرعية وهي: الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات والحوسبة المتنقلة.

وفي مجال الإدارة، حصلت جامعة البريمي على ترخيص ماجستير الإدارة العامة والذي سوف يطرح باللغة العربية، ويهدف البرنامج إلى استقطاب فئة الإداريين والقادة الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا في مجال الإدارة باللغة العربية.

أما في مجال الصحة والمختبرات الطبية، فقد حصلت جامعة الشرقية على موافقة اللجنة لطرح برنامج دبلوم متقدم وبكالوريوس العلوم في علوم المختبرات الطبية وفق اشتراطات وزارة الصحة، التي تم استيفاءها بشكل كامل من قبل الجامعة، وحصلت الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا على ترخيص لبرنامج بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) في التكنولوجيا المعمارية والتصميم بالارتباط الأكاديمي مع جامعة غرب إنجلترا.

في حين رفضت اللجنة ترخيص أحد البرامج وذلك لأسباب تتعلق بتصميم الخطة الدراسية، وتم إرجاء البت في عدد من الطلبات لحين قيام المؤسسات بالرد على ملاحظات اللجنة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.