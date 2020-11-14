مجلس الدولة يفتتح اليوم دور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة

بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – وتنفيذا للمادة (58) مكررا (29) من النظام الأساسي للدولة، وعملا باللوائح المنظمة لأدوار الانعقاد مجلس عمان، يستهل مجلس الدولة اليوم دور انعقاده السنوي الثاني من الفترة السابعة.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة، التي تعقد برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي ـ رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام للمجلس بقاعة الاجتماعات بمبنى المجلس بالبستان عددا من البنود منها:

كلمة افتتاحية لمعالي الشيخ رئيس المجلس، واعتماد محضر الجلسة العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، إلى جانب الإطلاع على عدد من الرسائل والتقارير، وعلى تقرير الأمانة العامة للمجلس حول أنشطة المجلس.

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