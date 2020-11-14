هطول أمطار غزيرة على محافظة مسندم

خصب ـ من فتحية الظهورية:

شهدت معظم ولايات محافظة مسندم صباح أمس هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة سالت على إثرها الشعاب والأودية وجريان وادي غمضاء بولاية بخاء ووادي قدي بولاية خصب.

ففي ولاية خصب هطت أمطار غزيرة في مركز المدينة وأمطار متوسطة إلى غزيرة في المناطق والقرى الجبلية، أما في ولاية بخاء فقد هطلت امطار غزيرة على كافة المناطق والقرى التابعة للولاية، حيث سالت أغلب الأودية والشعاب.

وقد دعت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الجميع إلى أهمية الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية الناتجة عن المنخفض الجوي.

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