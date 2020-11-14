السلطنة واليونيسف تطلقان حملة من أجل أطفال عمان لدعم التربية الإيجابية والصحة النفسية

في إطار الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات الحكومية المختلفة في السلطنة، وبالتعاون مع منظمة اليونيسف، انطلقت مؤخرًا حملة (#من_أجل_أطفال_عُمان لدعم التربية الإيجابية والصحة النفسية) والتي ركزت على طرق التفاعل مع الأطفال..وغيرها من المواضوعات التي تهتم بالصحة النفسية ورعاية الطفولة في السلطنة.

حيث تهدف الحملة إلى رفع الوعي لدى الجمهور لتغيير بعض السلوكيات الخاطئة ،والتعريف بكيفية التعامل مع الموضوعات والقضايا الخاصة بتنشئة الأطفال، والتبصير بأركان التربية الإيجابية، ومن خلال هذه الحملة سيتم طرح مجموعة من الأعمال وتنظيم المقابلات والفواصل التوعوية ونشرها عبر القنوات الإذاعية والتلفزيونية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للجهات الحكومية واليونيسف، وتؤكد السلطنة على الدور المركزي الذي تلعبه الأسرة في مواجهة جائحة (كوفيد ـ 19) وتطلعاتها للوصول لمرحلة التعافي ووقف تفشي المرض.

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