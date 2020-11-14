التنمية الاجتماعية توقع اتفاقية مع بنك مسقط لإنشاء حديقة ألعاب للأشخاص ذوي الإعاقة بمركز الأمان للتأهيل

وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرًا اتفاقية إنشاء حديقة ألعاب للأشخاص ذوي الإعاقة في مركز الأمان للتأهيل بالخوض التابع للوزارة، وذلك بحضور سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي ـ وكيل الوزارة.

وقع الاتفاقية من جانب الوزارة الشيخ المعتصم بن هلال الحوسني ـ مدير دائرة برامج المسؤولية الاجتماعية ومن جهة بنك مسقط الداعم للمشروع طالب بن سيف المخمري ـ مدير العلاقات المجتمعية والإعلامية، ومع المقاول المنفذ للمشروع.

يأتي توقيع الاتفاقية تعزيزا لأوجه التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في المجالات التي تخدم الأسرة والمجتمع، وإبرازا لدور البنك كجهة رائدة في برامج المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى إطلاق المبادرات التي تساهم في تنمية وتطوير المجتمع العماني والمساهمة في تعزيز البنية الأساسية في السلطنة.

الجدير بالذكر أن مركز الأمان التابع للمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة يقدم خدمات متعددة كالإشراف على خدمات الرعاية الطبية والصحية، وإجراء الكشف اليومي والفحص الطبي الدوري للملتحقين وفقا لظروف كل حالة على حدة، إلى جانب الإشراف على خدمات التأهيل الاجتماعي والنفسي، والتعرف على برنامج تنمية المهارات الأكاديمية والإدراكية والمعرفية، إضافة إلى متابعة برنامج التوجيه والإرشاد بكل ما يتعلق بواقع ومتطلبات الإعاقة، وتنفيذ برامج التوعية للمجتمع في إطار المشاركة والتكامل الاجتماعي، بجانب تنفيذ برامج الزيارات المنزلية لتقديم الخدمات التأهيلية، بالإضافة إلى اعداد وتنفيذ البرامج والأنشطة التي تعمل على تنمية مهارات الملتحقين، وتوفير المعينات المختلفة والوسائل التأهيلية المساعدة التي يحتاجها الملتحقين.