(شبابية الشورى) تناقش سياسات تنمية وتطوير الموارد البشرية وأبرز أعمالها في الخطة الخمسية العاشرة

ناقشت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) خاصة تلك المحاور المتعلقة بمهام اللجنة وأعمالها واختصاصاتها والتي تأتي في مقدمتها سياسات تنمية وتطوير الموارد البشرية، ومتابعة سياسات التعمين شؤون العمل، والخدمة المدنية والتطوير الإداري رعاية الشباب والرياضة والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الاتحادات الرياضية، واللجنة الأوليمبية، المسابقات والبعثات الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الذي ترأسه سعادة يونس بن علي المنذري ـ رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وتناول الاجتماع أبرز المحاور ذات الصلة بالشباب العماني سواء كان على مستوى التعليم والابتكار أو على المستوى الرياضي إلى جانب المجال الخاص بالتطوير والتأهيل المهني.

وفي هذا الإطار ناقش أعضاء اللجنة بعض الجوائز والكراسي البحثية في مختلف المجالات وأهميتها في دعم الأبحاث العلمية وتشجيع الشباب على البحث العلمي الذي من شأنه أن يسهم في التنمية المستدامة، إلى جانب الجوائز التحفيزية في المجال الرياضي.

وفيما يتعلق بالشأن الرياضي فقد تعددت البرامج التي أكد أعضاء اللجنة على أهمية تنفيذها على أرض الواقع كإعداد قيادات رياضية مؤهلة للعمل في الهيئات الرياضية الخاصة، وتأهيل ناشئين مدربين لتمثيل السلطنة في الرياضات الأولمبية، إلى جانب أهمية المهرجانات الرياضية بمختلف أنواعها في جذب السياحة داخليًا وخارجيًا، وأكد أصحاب السعادة على أهمية جذب الخبرات الرياضية وذلك من خلال إنشاء الأكاديميات الرياضية المختصة.

كما أكدوا على أن معظم توصيات اللجنة عبر دراساتها السابقة جاءت متسقة مع ما تضمنته الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025) خاصة تلك المتعلقة بتمكين الشباب وتعمين الوظائف القيادية والإشرافية والدراسة الخاصة بذوي الإعاقة واشراكهم في عملية التنمية المستدامة وواقع الرياضة العمانية.