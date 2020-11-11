مكتب مجلس الشورى يستعرض مرئيات بعض اللجان الدائمة بالمجلس حول النقاط المستخلصة من رؤية عمان 2040

خلال اجتماعه أمس

استعرض مكتب مجلس الشورى في اجتماعه مرئيات بعض اللجان الدائمة بالمجلس حول النقاط المستخلصة من رؤية عمان 2040 وكيفية مراجعة وتفعيل القوانين الداعمة لتوجهات الرؤية، إضافة إلى الاطلاع على رد مجلس الوزراء بشأن مقترح مشروع قانون تنظيم مياه الصرف الصحي والمعالجة وإعادة استخدامها.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الحادي والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2019 ـ 2020م) من الفترة التاسعة (2019 – 2023)م، وذلك برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي ـ رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع تم استعراض رسائل اللجان الدائمة بالمجلس منها النظر في رسالة كل من لجنة الشباب والموارد البشرية ولجنة الاعلام والثقافة حول مراجعة القوانين النافذة واقتراح التعديلات المناسبة لها.

من جهة أخرى اطلع أصحاب السعادة أعضاء مكتب المجلس على عدد من الردود الوزارية منها استعراض رد معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على السؤال الموجّه لها بشأن اختبار التأهيل التربوي، كما اطلع المكتب على رد معالي الدكتور وزير العمل على طلب الإحاطة المقدّم حول الشركات العائليّة ونسب التعمين، واستعراض رد رئيس الهيئة العامة للمياه بشأن مشروع تخزين واستيراد المياه من الخزّانات الجوفيّة.

كذلك نظر الاجتماع في عدد من الأدوات والوسائل الرقابية التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء منها السؤال الموجّه إلى سعادة رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمتضمّن الاستفسار عن المرحلة التي وصل إليها مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب النظر في طلب الإحاطة المقدّم إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن احتساب غرامة هروب عامل، والأسس القانونية التي على أساسها تُفرض غرامة (100) ريال عُماني على العامل الهارب.