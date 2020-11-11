وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري السويد والمكسيك

مسقط ـ العمانية: تسلم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بديوان عام وزارة الخارجية أمس، نسخة من أوراق اعتماد سعادة نيكلاس تروفي، سفير مملكة السويد المعين لدى السلطنة وسعادة أنيبال غوميس توليدو سفير الولايات المتحدة المكسيكية المعين لدى السلطنة كلا على حدة.

وقد رحب معالي السيد بصاحبي السعادة السفيرين، متمنيا لهما التوفيق في أداء مهام عملهما بالسلطنة، وللعلاقات الثنائية بين بلديهما والسلطنة المزيد من التقدم والنماء.

حضر المقابلتين عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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بدر بن حمد أثناء استقباله سفيري السويد والمكسيك المعينين لدى السلطنة.