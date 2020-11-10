السلطنة تشارك في الاجتماع الثالث والعشرون للوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول التعاون

مسقط ـ العمانية: شاركت السلطنة في الاجتماع الثالث والعشرين لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي.

مثّل السلطنة سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي ـ أمين عام شؤون المحافظات بوزارة الداخلية، وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المهمة التي تخدم العمل البلدي من بينها العمل البلدي الخليجي المشترك والتخطيط العمراني الاستراتيجي، وجائزة مجلس التعاون للعمل البلدي، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية.

كما تطرق الاجتماع لتداعيات جائحة فيروس كورونا وجهود البلديات في مثل هذه الظروف الطارئة وخططها المستقبلية لمواجهة أزمة فيروس كورونا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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