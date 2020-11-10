(كورونا):(118884) إجمالي عدد الإصابات المُسجلة في السلطنة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة (118884) إصابة، والوفيات (1316) نسبة 09ر1% والمتعافين (109330) لتصل نسبة الشفاء إلى 92%.وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ(24) ساعة الماضية بلغ (28) ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى (317)، وفي العناية المركزة (135).

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