السلطنة تشارك في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية

مسقط ـ العمانية:

شاركت السلطنة ممثلة بوزارة الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية على هامش اجتماعات الدورة الـ (75) للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك عبر لاتصال المرئي.

وقد مثل السلطنة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي ـ وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية.

تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع من بينها علاقات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تطويرها في كافة المجالات بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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..وتشارك في اجتماعات مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لليونيسكو

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شاركت السلطنة ممثلة بهيئة البيئة في اجتماعات الدورة الـ(32) لمجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة اليونيسكو والتي استمرت ليومين.

وقد مثل وفد السلطنة الدكتورة ثريا بنت سعيد السريرية ـ المدير العام المساعد لصون الطبيعة في هيئة البيئة.

وتم خلال الاجتماعات الافتراضية مناقشة عدد من المواضيع المدرجة في اجندة الاجتماع التي تركزت على تقرير سكرتارية البرنامج حول سير العمل لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي منذ الاجتماع الماضي، كما تم التطرق الى ما تم تنفيذه من الدول الاعضاء وفقا لخطة ليما التنفيذية للبرنامج، كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن ٢٥ موقعًا جديدًا لمحميات الانسان والمحيط الحيوي في (١٨) دولة حول العالم، منها محمية واحدة عابرة للحدود وبذلك تصبح اعداد محميات الانسان والمحيط الحيوي المسجلة حول العالم (٧١٤) محمية في ١٢٩ دولة في جميع أنحاء العالم، كما تم الاعلان عن الفائزين في جائزة الشباب لبرنامج الانسان والمحيط الحيوي للعام ٢٠٢٠.

شارك في الاجتماع الدول الـ(٣٤) الاعضاء في المجلس وعدد من الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية.

وتعد محميات الانسان والمحيط الحيوي من أهم الأماكن التي تسهم في تحسين سبل حياة البشر وصون التنوع الاحيائي.