السلطنة تشارك في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الاستئنافية

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة الصحة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الاستئنافية للدورة الثالثة والسبعين التي انطلقت عبر الفضاء الالكتروني من جنيف بسويسرا أمس، وتستمر حتى ١٤ من الشهر الجاري وذلك بمشاركة مندوبي الدول الأعضاء.

يترأس وفد السلطنة المشارك في الاجتماع معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة بحضور سعادة الدكتور فاطمة بنت محمد العجمية ـ وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط.

وقد استهل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في كلمته التي ألقاها في الحلقة الافتتاحية للدورة، موجها الشـكر إلى جميع المشاركين على دعمهم كما شكرهم على الجهود المبذولة في سـبيل الاسـتجابة لجائحة (كوفيد – 19) وعلى دعمهم الواضح لمنظمة الصحة العالمية في هذا الوقت الحرج.

واسترسل في حديثه قائلاً إننا اجتمعنا من أجل مواجهة هذه الأزمة الصحية التي تشكل منعطفا هاما في عصـرنا الحالي، يجمعنا الحزن على الذين فقدناهم؛ ويجمعنا القلق على الذين مازالوا يقاتلون من أجل البقاء على قيد الحياة، ويجمعنا التصميم على الانتصار على هذا التهديد المشترك؛ ويجمعنا الأمل في مستقبل أفضل.

تناقش الدورة الاستئنافية الحالية عددا من الملفات أهمها طوارئ الصحة العامة والتأهب لمواجهتها والاستجابة لمواجهة جائحة الأنفلونزا والتغيير الذي يطرأ على الفيروسات والتوصل إلى اللقاحات والفوائد الأخرى ومناقشة تقرير الفريق المعني باستعراض إطار التأهب ببرنامج المنظمة للطوارئ الصحية.

ومن المواضيع المطروحة للنقاش خطة العمل العالمية الخاصة باللقاحات واستراتيجية وخطة العمل فيها لعام (2030) تضمن تقديم تقرير لمســودة خارطة الطريق العالمية لدحر التهاب السحايا ومكافحته ضـمن السـياق الأوسـع للتمنيع، وضـمن آليات ّ تعزيز الرعاية الصحية الأولية والأمن الصحي العالمي.

ويسلط الضوء في الاجتماع على إرشـادات فريق الخبراء الاسـتشاري الاســتراتيجي والتقني المعني بأمراض المناطق المدارية المهملة، لجمع مدخلات الدول الأعضــاء والجهات صــاحبة المصـلحة وإعداد َّ مسودة خريطة الطريق فيما يخص أمراض البلدان المدارية.

كما يناقش اجتماع الجمعية في دورته المستأنفة العديد من الملفات التقنية والإدارية والفنية ذات الشأن العام والهام كتأهيل وجودة الموارد البشرية الصحية على المستوى الدولي واستعراض تقرير فريق خبراء المنظمة الاستشاري عن مدى ملاءمة مدونة المنظمة العالمية لقواعد الممارسة بشأن توظيف العاملين الصحيين على المستوى الدولي وفعاليتها.

تجدر الإشارة إلى أن جمعية الصحة العالمية هي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، وتجتمع مرة في كل عام وتحضرها وفود من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، وهي التي تحدد سياسات المنظمة وتتولى الأمور الإدارية فيها والسياسات المالية.

وقد جاء هذا الاجتماع استكمالًا لإجتماع الدورة الـ(73) المنعقدة في مايو الماضي.