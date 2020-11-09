بدء الأعمال التحضيرية لاجتماع اللجنة العسكرية العليا بدول مجلس التعاون

بدأت صباح أمس أعمال اجتماع اللجنة التحضيرية لمساعدي رؤساء الأركان للعمليات والتدريب، والذي يأتي تحضيرًا لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستمر لمدة يومين.

شارك في الاجتماع التحضيري الذي عقد عبر الاتصال المرئي العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس الأركان للعمليات والتخطيط، بمشاركة مساعدي رؤساء الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما شارك في الاجتماع سعادة اللواء الركن أحمد بن علي آل علي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وبحث الاجتماع عددًا من الموضوعات في مجالات التعاون العسكري القائم بين دول المجلس، تمهيدًا لرفعها لاجتماع اللجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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