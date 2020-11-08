أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات محافظات السلطنة

شناص ـ من إبراهيم الفارسي: الخابورة ـ من سميحة الحوسنية: نخل ـ سيف الكندي:

شهد أمس عدد من ولايات السلطنة أمطار متفاوتة الغزارة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة وعلى إثرها جرت الأودية وسالت الشعاب.

فقد هطلت أمطار بين الغزيرة والمتوسطة على بعض قرى ومناطق ولاية شناص مساء أمس نزلت على إثرها الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها العباد والبلاد .

تمركزت الأمطار على مركز الولاية وأدت إلى انقطاع الحركة المرورية في بعض الطرقات.

كما هطلت منذ مساء الأمس أمطار شديدة الغزارة على بعض أجزاء جبال ولاية الخابورة كقرية الغيزين والقصف ووادي الصرمي ووادي القنوت ووادي شافان ووادي حلحل ووادي الحواسنة وحجر السنانات و ميحة بني كيوم وغيرها، سالت على إثرها الاودية والشعاب، كما شهدت المناطق الساحلية أجواء غائمة مع بعض الرذاذ الخفيف جعلها الله أمطار خير وبركة وعما بنفعها البلاد والعباد.

كما هطلت على ولاية نخل امطار غزيرة في العديد من قرى للولاية.

و تركزت شدة الأمطار على المناطق الجبلية خاصة على جبل الشيبة وجبال وادي مستل و وادي بني حراص وغيرها من القرى الجبلية. مما ادى الى جريان عدة اودية منها وادي الحمام بعين الثوارة..

وتمتاز تلك القرى بمحاصيلها الموسمية كل عام. وقد استبشر مزارعو الولاية خيرا بهطول الغيث الذي يعتبر وقت هطوله متوافقا مع بداية فترة تسميد النخيل التي تحتاج للري في هذه الفترة بالذات، كما تتناسب هذه الفترة الخصبة مع قيام المزارعين بغرس وزراعة أجود اصناف فسائل النخيل التي تشتهر بها قرى ولاية نخل.